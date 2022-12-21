Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba 15:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Ukrayna operasyonu 2023'te devam edecek
[Fotograf: Reuters]
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesinin Ukrayna'daki "özel askeri operasyon"unun 2023'te de devam edeceğini açıkladı.
Şoygu, Bakanlık bünyesindeki toplantıda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ardından açıklamada bulundu.
Ukrayna'ya yönelik operasyonun gelecek yıl da devam edeceğini belirten Şoygu, bu ülkedeki insanları soykırım ve terörden kurtarmak için savaştıklarını söyledi.
Rus bakan, Ukrayna'nın askeri potansiyelinin yok edildiğini; Batı'nın ise Ukrayna'daki savaşın devam etmesi için uğraştığını vurguladı.
Seferberlik süreci
Kısmi seferberliğin ordu için önemli bir deneme olduğuna ve askerlerin muharebe kabiliyetini geliştirdiğine dikkat çeken Sergey Şoygu, bu süreçte bazı zorluklar yaşadıklarını da sözlerine ekledi.
Şoygu ayrıca, "Görüşmeler için hazırız" ifadelerini kullandı.
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