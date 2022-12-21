Şoygu, Bakanlık bünyesindeki toplantıda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ardından açıklamada bulundu.

Ukrayna'ya yönelik operasyonun gelecek yıl da devam edeceğini belirten Şoygu, bu ülkedeki insanları soykırım ve terörden kurtarmak için savaştıklarını söyledi.

Rus bakan, Ukrayna'nın askeri potansiyelinin yok edildiğini; Batı'nın ise Ukrayna'daki savaşın devam etmesi için uğraştığını vurguladı.

Seferberlik süreci

Kısmi seferberliğin ordu için önemli bir deneme olduğuna ve askerlerin muharebe kabiliyetini geliştirdiğine dikkat çeken Sergey Şoygu, bu süreçte bazı zorluklar yaşadıklarını da sözlerine ekledi.

Şoygu ayrıca, "Görüşmeler için hazırız" ifadelerini kullandı.