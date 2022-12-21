Tarih 21 Aralık 1963...

Rumlar Kıbrıs Adası’nın Yunanistan’a bağlanmasını da amaçlayan Akritas Planı’nı devreye soktu, Kıbrıs Türklerine karşı soykırım hareketi başlattı.

EOKA teröristlerinin hedefinde Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı doktoru Binbaşı Nihat İlhan’ın ailesi vardı.

O günleri yaşayanlar anlattı

Binbaşı Doktor İlhan'ın üç çocuğunu ve eşini saklandıkları banyoda, küvetin içinde katletti.

O dönemin tanıkları yaşanan zulmü TRT Haber’e anlattı.

91 yaşında olan Meryem Ruso'nun iki kardeşini Rumlar şehit etti.

"Şehit edilen kardeşimi tabutla birlikte aldılar"

Kardeşi Hüseyin’i 20 Aralık’ta son kez gördü. Hüseyin Ruso, Rum saldırıları başladığında şehit düştü.

Bir gün sonra ailesi onu vurulduğu yerde buldu, mezarlığa götürmek için tabut getirtti. O sırada Rumların baskınına uğradılar.

"Aldılar tabuta koydular. Tam yüklendiler. Gelecekleri saat üsten gavur bastı. Aldılar kardeşimi. Tabutla aldılar. Öteki kardeşim de onu da aldılar."

"Tükler için katliam planı yaptılar"

O dönem mücahit olarak görev yapan Metin Aybars, Rumların saldırılarına karşı mücadele etti:

"Onların yaptıkları bir plan türkleri katliam planı. Onu uygulamaya kalktılar ama TMT’nin uyanık olması, teyakkuzda olması dolayısıyla tahlil edememişlerdi TMT’nin de gücünü. Rumların milli hedefi Türk görmek bile istemezler. Bizim hedefimiz belli ayrı bir devlet."

Küçük Kaymaklı’nın ilk şehidi Muzaffer Selim’in kızı Reyhan, çatışmalar başladığında on yaşındaydı:

"Bizim evimizin olduğu yerde çok çatışmalar vardı. Bizim eve dediğim gibi yağmur gibi kurşunlar gelirdi. Hatta babam bir ara eve geldi. Bizim eve gelen kurşunların nerden geldiğini görmek için ablamla birlikte çıkıp araştırma yaptılar. Buldular tespit ettiler. Sonra babam döndü gitti. Gittikten sonra da bir daha gelmedi."

"Türkiye yanımızda olduğu sürece nerede olsa yaşarız"

Münür Nurettin’in teyzesi, eniştesi ile çocukları da Rumlar tarafından katledildi. Şehitler, canlı canlı bir kuyuya gömüldüler...

"İlk önce altı çocuğunu canlı canlı kuyuya atıyorlar. Ondan sonra da teyzemi ve eniştemi üzerlerine. Bunlar bulundu şu anda Karşıyaka Şehitliği'nde.’’

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, babası şehit olduğunda bir aylıktı:

"Burada tek güvencemiz anavatan Türkiye. Anavatan Türkiye bizim yanımızda olduğu sürece biz nerede olsak yaşarız. Bizim için her yer vatan olur. Yeter ki Türkiye'miz, anavatanımız Türk Silahlı Kuvvetleri'miz bizim yanımızda olsun."

"Kanlı Noel" katliamında 364 kişi şehit düşmüş, 103 Türk köyü boşaltılmıştı

Kıbrıs'ta 21 Aralık 1963'te terör örgütü EOKA militanlarının Kıbrıs Türklerine yönelik başlattığı ve tarihe "Kanlı Noel" olarak yazılan katliamda 364 kişi şehit düşmüş, 103 Türk köyü boşaltılmıştı.

Rumların Kıbrıs Türklerine karşı başlattığı silahlı saldırılar "Kanlı Noel" olarak adlandırılırken bu saldırılar, Ada'daki toplumlar arası çatışmaların başlangıcı olmuştu.

Kamera: Mustafa Fidan