Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mayıs-Ağustos 2022'de, Ermenistan'ın Laçın şehri ve yakınındaki 2 köyü boşaltmadan önce yüzlerce ev ve diğer yaşam alanlarının kasıtlı ve maksatlı olarak tahrip edildiğine dair Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) bir dizi kanıt sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu bölgelerde kontrolü elde tuttukları dönemde Ermenistan hükümetinin bu büyük çaplı yıkımı önlemek için herhangi bir adım atmadığı kaydedildi.

"Azerbaycan, ağır insan hakları ihlali sonucunda meydana gelen zarar için tazminat talep ediyor"

Ermenistan yetkililerinin "yakılmış toprak politikası"nda aktif olarak yer aldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ermenistan hükümeti, Laçın yolunda sistematik insan hakları ihlalleri gerçekleştirmiştir. Yeni tespit edilen kanıtlar, Ermenistan ordusunun 10 Kasım 2020 tarihli üçlü bildiriye göre boşaltması gereken bölgelere mayın döşediğini, aynı zamanda konutlara mayın tuzakları yerleştirmeye devam ettiğini gösteriyor. 2021'de Ermenistan'da üretilen ve Laçın yolu üzerinden Azerbaycan'a getirilen mayınlar da buna dahildir. Ermenistan'ın 'yakılmış toprak politikası' kapsamında evlerin yıkılması ve sivil konutlara kasıtlı olarak patlayıcılar yerleştirilmesi, 30 yıl önce Ermenistan'ın yasa dışı işgali sonucunda yurtlarından olan göçmenlerin eski evlerine ve topraklarına geri dönmelerini engelliyor.

Ermenistan hükümetinin yaptıkları, Azerbaycanlıların özel ve aile yaşamı, hareket özgürlüğü, mülkün barışçıl şekilde kullanılması hakkının ihlalidir. Azerbaycan, ağır insan hakları ihlali sonucunda meydana gelen zarar için tazminat, bölgenin eski haline getirilmesi, onarım ve diğer masrafların karşılanmasını talep ediyor."

Açıklamada, Azerbaycan'ın uluslararası insan haklarının sürekli ve kasıtlı ihlali nedeniyle Ermenistan hükümetinin kovuşturmaya tabi tutulması için çabalarını sürdüreceği vurgulandı.