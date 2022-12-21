Kuzey Kore'nin füze tehditleri nedeniyle gerginliğin artması üzerine Güney Kore Savunma Bakanlığı, ülkenin politika önceliklerini görüşmek üzere toplantı yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD ve Güney Kore'nin, 2023'ün ilk yarısında Ssangyong deniz tatbikatı dahil, yaklaşık 20 ortak eğitim programını başlatmayı planladığı duyuruldu.

Açıklamada, "(Güney Kore-ABD) gelecek yılın ilk yarısında ortak tatbikatların ölçeğini ve türlerini genişletmeye, aynı zamanda Kuzey Kore nükleer ve füze tehditlerinin artmasıyla gerçekçi eğitim senaryoları ile ortak tatbikatlar için uygulama prosedürlerini geliştirmeye karar verdik." ifadesi kullanıldı.

Yapay zeka ile çeşitli teknolojilerin kullanılması amaçlanıyor

Toplantıda, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığında, Kuzey Kore'nin nükleer ve kitle imha silahlarından kaynaklanan tehditleriyle ilgilenecek yeni bir birim oluşturulmasının tartışıldığı aktarıldı.

"Savunma İnovasyonu 4.0" programının da toplantının gündeminde olduğu belirtildi.

Program kapsamında, Güney Kore ordusunun uzay, siber uzay ve diğer alanlardaki güvenliğini güçlendirme girişimlerinin bir parçası olarak hem insanlı hem de insansız platformları kullanan yapay zeka tabanlı bir sisteme geçeceklerine işaret edildi.

Bakanlık, üst düzey yetkililerin "yüksek güçlü, ultra hassas vuruş kapasitesini" geliştirmeye yönelik yatırımların gelecek yıl artması konusunda anlaşıldığını duyurdu.