Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 09:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Devlet sırlarını Çin'e sızdırmakla suçlanan Rus bilim insanı hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Arşiv]
Rusya'da kanser tedavisi gören bilim insanı Dimitri Kolker, hayatını kaybetti. Kolker geçtiğimiz günlerde Çin'le iş birliği yaparak vatana ihanet etmekle suçlanmıştı.
Fizik ve Matematik Bilimleri doktoru Rus bilim insanı Dimitri Kolker, 4'üncü evre kanser tedavisi gördüğü Novosibirsk'teki hastanede geçen hafta gözaltına alındı.
Kolker'a, Çin'e devlet sırlarını içeren verileri sağladığı suçlaması yöneltiliyordu.
Kolker hayatını kaybetti
Rus bilim insanının ailesi, Kolker'ın durumunun kötüleşerek hayatını kaybettiğini duyurdu.
54 yaşındaki Dimitri Kolker hakkında 12 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.
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