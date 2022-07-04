İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Fransız mevkidaşı Catherine Colonna ile telefonda görüştü.

Fars Haber Ajansına göre, Abdullahiyan, ABD ile görüşmelere dair "ABD tarafı, Doha'ya ilerlemeye dayalı, yeni bir yaklaşımları olmadan katıldı. Önceki siyasi pozisyonun tekrarlanmasını doğru bulmuyor, yeni yaklaşımların sergilenmesi gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Tahran yönetiminin Doha'daki görüşmeleri genel itibarıyla olumlu değerlendirdiğini yineleyen Abdullahiyan, şunları kaydetti:

"Amerika tarafının diplomatik fırsattan nasıl yararlanacağını görmek lazım. Henüz diplomasinin yolu açık. İyi ve kalıcı bir anlaşmaya varmak için biz ciddiyiz. Her zaman müzakerelerde olumlu öneri ve fikirlerimizi sunduk."

İranlı Bakan, ülkesinin verdiği sözleri yerine getirdiğini karşı tarafın da taahhütlerini yerine getirmesini beklediklerini kaydetti.

Fransa Dışişleri Bakanı Colonna da görüşmelerin devam etmesi ve İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Colonna, "Diyalog ve müzakere fırsatını kullanmalı ve tüm tarafları tatmin edecek bir anlaşmaya varmaya çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Viyana'dan Doha'ya nükleer müzakereler

İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşmanın ilki, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ve Almanya ile İran arasında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.

KOEP'in yürürlüğe konulması için geçen yıl Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başlayan görüşmeler, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'ın tabiriyle "dış etkenler" nedeniyle 11 Mart'ta askıya alınmıştı.

Borrell'in 25 Haziran'daki Tahran ziyaretinde, varılan anlaşmalar çerçevesinde, nükleer anlaşmanın hayata geçirilmesi kapsamındaki görüşmelerin Katar'ın başkenti Doha'da sürmesine karar verilmişti. ABD ve İran tarafının dolaylı görüşmeleri, 28-29 Haziran'da gerçekleştirilmişti.