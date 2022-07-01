Rusya'da Fizik-Matematik doktoru Dimitri Kolker'i vatana ihanet suçlaması ile gözaltına aldı.



Novosibirsk Devlet Üniversitesi Kuantum Optik Laboratuvarı Başkanı olan bilim insanının devlete ait gizli bilgileri Çin istihbaratına verdiği iddia edildi.

"Konferanstaki dersler yüzünden gözaltına alındı"

Yakınları olayla ilgili sosyal medyada açıklamada bulundu.

Kolker'in oğlu, babasının Çin'de uluslararası bir konferansta verdiği dersler yüzünden gözaltına alındığını savundu. Ders içeriğinin ise Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB tarafından kontrol edildiğini de ileri sürdü.

Kanser tedavisi sırasında gözaltı

Dimitri Kolker'ın özel bir klinikte 4'üncü aşama kanser tedavisi görürken gözaltına alındığı ifade edildi.



Bilim insanı suçlu bulunursa 12 ila 20 yıl arasında hapis cezası alabilir.