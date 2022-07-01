Hong Kong, 1898'de 100 yıllığına İngiltere'ye kiralandı. 1997'de tekrar Çin egemenliğine geçti. Devrin 25'inci yılı, Hong Kong'da törenlerle kutlandı.



Milli marş eşliğinde Çin ve Hong Kong bayrakları göndere çekildi.

2020'den beri ilk yurt dışı ziyareti

Devir tesliminin 25'inci yıl dönümü kutlamalarına Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de katıldı. Şi bu ziyaretle 2020’den beri ilk kez Çin ana karasının dışına çıkmış oldu.

Törende Hong Kong'a yeni idari kabine üyeleri yemin ederek görevlerine başladı.Şi, burada yaptığı konuşmada "tek devlet, iki sistem modelinden geri adım yok" mesajı verdi.2019’daki protestoları ima ederek "fırtınalı günlerin" geride kaldığınıs söyledi.

Çin ve İngiltere arasında yapılan anlaşmayla kentte tek devlet, iki sistem modeli uygulanıyor.



Bu modelle Hong Kong’un özerk yapısının korunması hedefleniyor.



Muhalif gruplar ise son yıllarda Pekin’in kent üzerindeki baskısını arttırdığını savunuyor.



2019’da başlayan kitlesel protestolar Pekin’in sert yasal düzenlemeleriyle bastırılmıştı.