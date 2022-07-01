Hong Kong'da devrin 25'inci yılı
Hong Kong’da egemenliğin İngiltere’den Çin’e devrinin 25'inci yıl dönümü kutlamaları yapıldı. Çin lideri Şi’nin de katıldığı törende, kentin yeni idari kabine üyeleri yemin ederek göreve başladı.
Hong Kong, 1898'de 100 yıllığına İngiltere'ye kiralandı. 1997'de tekrar Çin egemenliğine geçti. Devrin 25'inci yılı, Hong Kong'da törenlerle kutlandı.
Milli marş eşliğinde Çin ve Hong Kong bayrakları göndere çekildi.
2020'den beri ilk yurt dışı ziyareti
Devir tesliminin 25'inci yıl dönümü kutlamalarına Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de katıldı. Şi bu ziyaretle 2020’den beri ilk kez Çin ana karasının dışına çıkmış oldu.
"Fırtınalı günler geride kaldı"
Törende Hong Kong'a yeni idari kabine üyeleri yemin ederek görevlerine başladı.
Şi, burada yaptığı konuşmada "tek devlet, iki sistem modelinden geri adım yok" mesajı verdi.
2019’daki protestoları ima ederek "fırtınalı günlerin" geride kaldığınıs söyledi.
Tek devlet, iki sistem modeli
Çin ve İngiltere arasında yapılan anlaşmayla kentte tek devlet, iki sistem modeli uygulanıyor.
Bu modelle Hong Kong’un özerk yapısının korunması hedefleniyor.
Muhalif gruplar ise son yıllarda Pekin’in kent üzerindeki baskısını arttırdığını savunuyor.
2019’da başlayan kitlesel protestolar Pekin’in sert yasal düzenlemeleriyle bastırılmıştı.
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