Haber Giriş: 1 Temmuz 2022 Cuma 16:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hırvatistan'da sıcaktan bunalan hayvanat bahçesi sakinlerine buzlu yiyecek verildi
[Fotoğraf: AA]
Hırvatistan'da etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle başkent Zagreb'deki hayvanat bahçesinin sakinlerine serinlemeleri için buzlu yiyecek dağıtıldı.
Hayvanat bahçesi yetkilileri, hava sıcaklığının 38 dereceye yükseldiği kentte sıcaktan bunalan hayvanlara dondurulmuş yiyecekler verildiğini duyuruldu.
Yetkililer, canlıların su ve oluşturulan havuzlar vasıtasıyla serinlediklerini kaydetti.
Etiketler: Hırvatistan
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