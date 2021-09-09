ABD’nin Colorado eyaletinde bunaması olan 73 yaşındaki kadının tutuklanması sırasında polisin şiddet kullanması cezasız kalmadı.

Konuşmakta ve anlamakta zorluk çekmeye neden olan duyusal afazi ve deması olan 73 yaşındaki Karen Garner'ın aldığı eşyalar için 13,88 dolar ödemeden çekip gitmesi üzerine polis devreye girdi.

Polis yolun kenarında yürüyen Garner'a hızla yaklaştı. Kadına durmasını emretti, ama Garner buna uymadı.

Polis Garner'ı sert bir şekilde güç kullanarak yere yatırdı üstüne bastırarak kelepçeledi.

Ne olduğundan habersiz yaşlı kadın defalarca eve gittiğini söylemeye çalışsa da polislerin baskısı devam etti.

Polis şiddeti sürdürerek "Polisle dövüşürsen böyle olur. Onu güvenli bir şekilde alıkoymak için güç kullanmam gerekiyor. Bu sadece rastgele bir saldırganlık eylemi değil” diye kadına baskıyı sürdürdü.

Orantısız güç kullanımı nedeniyle yaşlı kadının bileği burkuldu.

3 milyon dolar tazminat

Olayın mahkemeye intikal etmesinin ardından yaşlı kadının ailesi yetkililerle bir anlaşmaya vardı.

Karen Garner’ın ailesine 3 milyon dolar tazminat ödenmesi kararlaştırıldı.

Loveland İl Müdürü Steve Adams, kadının tutuklanması sırasında kullanılan aşırı güç nedeniyle Karen Garner ve ailesinden özür diledi.

Görevi kötüye kullanan polisler istifa etti

Tutuklamayı gerçekleştiren memurlar Austin Hopp ve Daria Jalali görevinden istifa etti ve şu anda ikisi de resmi görevi kötüye kullanmakla suçlanıyor.

Hopp ayrıca ciddi bedensel zarar vermekle de suçlanıyor.

Loveland Polis Şefi Bob Ticer, "Bayan Garner'ın başına gelenler için hiçbir koşulda mazeret yok" diyerek, polisin toplumla güven inşa etmeye başlaması gerektiğini belirtti.

Garner’ın kızı Allisa Swartz, "Bu annem için adalet. Bu birimde bir değişiklik olması gerekiyor. Başka birinin ailesinin başına böyle bir şey geldiğini görmek istemiyorum" dedi.

