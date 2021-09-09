Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkede petrol ihracat hacmi yılın 7 ayında geçen yıla kıyasla yüzde 10 azalarak 130 milyon tona geriledi.

Söz konusu dönemde, Rusya'nın petrol ihracat geliri ise yüzde 28,6 artışla 57,1 milyar dolar oldu.

Petrol ve doğal gaz ihracat tutarı Rusya'da federal bütçenin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.