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Dünya
Independent 03.07.2026 07:15

Delta Airlines'a şiddetli türbülans davası

Delta Airlines, 25 yolcu ve mürettebatın hastaneye kaldırılmasına neden olan şiddetli türbülans olayı nedeniyle mahkemeye verildi. Yaşanan hadiseyi "2,5 dakikalık dehşet" olarak adlandıran kazazedeler havayolu şirketine dava açtı.

Delta Airlines'a şiddetli türbülans davası

30 Temmuz 2025 tarihinde Utah'taki Salt Lake City Uluslararası Havalimanı ile Amsterdam Schiphol Havalimanı arasında sefer yapan uçak, Wyoming semalarındayken şiddetli türbülansa yakalandı. Yaklaşık 2,5 dakika süren sarsıntıların ardından uçak Minnesota'ya acil iniş yaptı. Delta Air Lines, inişin ardından 25 kişinin tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığını doğruladı.

Söz konusu uçuşta yaralanan kişilerden 20'si, pilotların bir fırtına kütlesine çok yakın uçarak "pervasızca davrandığı" iddiasıyla şirkete dava açtı. Salt Lake Tribune gazetesinin haberine göre, dava geçen hafta Utah 3. Bölge Mahkemesinde açıldı.

Yolcuları temsil eden Aviation Law Group avukatı Casey DuBose, Delta'nın elinde gerekli tüm meteorolojik araçların bulunduğunu, bu hava muhalefetinden kaçınma imkanına sahip olmasına rağmen uyarıları göz ardı etmeyi seçtiğini öne sürdü. Hukuk firmasından yapılan açıklamada, "Türbülans ve şiddetli hava koşulları yeni olgular değil, bu kaza önlenebilirdi." ifadesine yer verildi.

Emniyet kemeri ikaz lambası yanmıyordu

Dava dilekçesinde, sarsıntı anında uçaktaki emnityet kemeri ikaz lambasının yanmadığı belirtildi. Kemerleri bağlı olmayan kişilerin, gövdelerinin uçağın tavanına çarpacak şiddette fırlatıldığı ve kabin içi armatürlerin kırıldığı aktarıldı. Yolcularda kafa ve omurga yaralanmaları, beyin sarsıntısı, kırıklar ve derin kesikler oluştuğu kaydedildi.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından yapılan incelemede, pilotların fırtınaya hazırlıksız yakalandığı tespit edildi. Buna karşın davacılar, Ulusal Hava Durumu Servisinin uçuş rotası üzerinde gök gürültülü fırtına uyarısı verdiğini hatırlattı. Pilotların rota üzerindeki koşullarla ilgili çok sayıda brifing paketini ve Salt Lake City hava trafik kontrolörünün uyarılarını görmezden geldiği iddia edildi. Dilekçede, pilotların hava durumunu uçak radarında gördüklerini ve görsel olarak da onayladıklarını kabul etmelerine rağmen tehlikeli koşulların üzerine gitmeye devam ettikleri savunuldu.

Acil iniş noktası seçimi de davalık oldu

Davacılar, türbülans sonrasında alınan kararları da mahkemeye taşıdı. Şiddetli sarsıntıların ardından uçağın Salt Lake City veya Denver'a yönlendirilmesi gerekirken Minnesota'ya gönderildiği, bunun da zaten zor durumdaki uçuş süresine 90 dakika daha eklediği belirtildi.

Uçağın Minneapolis-St. Paul Uluslararası Havalimanı'na indirilmesinin arkasında, buranın Delta'nın ana merkezlerinden (hub) biri olması yatıyor. Havayolu şirketinin, uçağın bakım masrafları ve yolcuların yeniden rezervasyon maliyetlerinden tasarruf etmek amacıyla bu meydanı seçtiği ileri sürüldü.

Maddi tazminat talebinin miktarını belirtmeyen davacılar, konunun jürili bir mahkemede karara bağlanmasını talep ediyor.

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