Parçalı Bulutlu 24.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Independent 03.07.2026 07:11

Havayolu şirketlerinden AB'ye Giriş-Çıkış Sistemi için "acil müdahale" çağrısı

Avrupa genelindeki havayolu şirketleri ve havalimanları, Avrupa Birliği (AB) yeni biyometrik sınır kontrol sistemi Giriş-Çıkış Sistemi'nin (EES) uygulanmasında "kritik bir noktaya" gelindiği uyarısında bulundu. Sektör temsilcileri, yoğun yaz döneminde prosedürlerin tamamen askıya alınabilmesi için ülkelere daha fazla yetki verilmesini talep etti.

Havayolu şirketlerinden AB'ye Giriş-Çıkış Sistemi için "acil müdahale" çağrısı

Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin Avrupa kolu (ACI Europe), AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e gönderdiği açık mektupta, yeni sistemin "sürdürülemez bir baskı" oluşturduğunu belirterek durum daha da kötüleşmeden acil müdahale çağrısı yaptı.

55 ülkede 600 havalimanını temsil eden ACI Europe üyeleri, Avrupa'daki ticari hava trafiğinin yüzde 95'inden fazlasını gerçekleştiriyor.

Schengen Bölgesi'ne ilk girişte parmak izi ve fotoğraf gibi biyometrik verilerin alınmasını zorunlu kılan EES uygulaması nedeniyle havalimanlarında yoğun saatlerde bekleme sürelerinin 5 saate ulaştığı aktarıldı.

Mektupta, mevcut uygulamanın ciddi operasyonel aksaklıklara yol açtığı, yolcuları mağdur ettiği; sınır makamları, havalimanları ve havayolu şirketlerini zor durumda bıraktığı ifade edildi.

Yaz yoğunluğu endişeyi artırıyor

Temmuz ve ağustos aylarında Avrupa havalimanlarındaki yolcu sayısının önceki iki aya kıyasla yaklaşık 40 milyon artması bekleniyor.

Havacılık sektörü, esneklik sağlanmadığı takdirde mevcut sorunların kaçınılmaz olarak büyüyeceğini savunuyor. Bu doğrultuda AB Komisyonu'ndan, yolcu hacminin operasyonel kapasiteyi aşması durumunda üye ülkelere EES uygulamasını tamamen askıya alma yetkisi verilmesi isteniyor.

AB, sınır kontrollerinde biyometrik veri toplama zorunluluğunu eylül başına kadar geçici olarak esnetme kararı almıştı.

Ancak ACI Europe, bu tedbirin bir miktar rahatlama sağlasa da aşırı kuyrukları ve operasyonel aksaklıkları önlemede yetersiz kaldığını bildirdi.

Sektör temsilcileri, eylül ayından itibaren de olağanüstü durumlarda prosedürlerin askıya alınabilmesini talep ediyor.

Sistemdeki aksaklıklar nedeniyle uçakların kapı kapanış saatinde yarı boş kalktığı, yolcuların ise sınır kuyruklarında mahsur kaldığı belirtildi. Yaşanan mağduriyetlerin uçuş gecikmelerine ve bağlantılı uçuşların kaçırılmasına yol açtığı kaydedildi.

Havayolu şirketleri, personel sayısının artırılması, EES platformunun istikrarlı çalışması, self-servis kioskların işlevsel hale getirilmesi ve ön kayıt uygulamasının hayata geçirilmesi gibi yapısal sorunlar çözülene kadar talep edilen esneklik önlemlerinin yürürlükte kalmasını istiyor.

ETİKETLER
Avrupa Birliği Hava Yolu AB Havacılık
Sıradaki Haber
Hürmüz Boğazı için ücret planı iddiası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:49
TİGEM 1700 reforme küçükbaş hayvan satacak
08:48
Ankara'da aranan 4 binden fazla kişi yakalandı
08:14
Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 595'e yükseldi
07:54
Ankara'da hangi yollar kapalı olacak? İşte NATO tedbirleri
07:50
Hafta sonu hava nasıl olacak?
07:21
Uzun süre oturmak kanserden ölüm riskini artırıyor
Venezuela’da depremden etkilenen aileler çadırlarda kalıyor
Venezuela’da depremden etkilenen aileler çadırlarda kalıyor
FOTO FOKUS
Gazzeli engelli anne, 3 engelli çocuğuna bakmaya çalışıyor
Gazzeli engelli anne, 3 engelli çocuğuna bakmaya çalışıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ