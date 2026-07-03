Havayolu şirketlerinden AB'ye Giriş-Çıkış Sistemi için "acil müdahale" çağrısı

Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin Avrupa kolu (ACI Europe), AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e gönderdiği açık mektupta, yeni sistemin "sürdürülemez bir baskı" oluşturduğunu belirterek durum daha da kötüleşmeden acil müdahale çağrısı yaptı.

55 ülkede 600 havalimanını temsil eden ACI Europe üyeleri, Avrupa'daki ticari hava trafiğinin yüzde 95'inden fazlasını gerçekleştiriyor.

Schengen Bölgesi'ne ilk girişte parmak izi ve fotoğraf gibi biyometrik verilerin alınmasını zorunlu kılan EES uygulaması nedeniyle havalimanlarında yoğun saatlerde bekleme sürelerinin 5 saate ulaştığı aktarıldı.

Mektupta, mevcut uygulamanın ciddi operasyonel aksaklıklara yol açtığı, yolcuları mağdur ettiği; sınır makamları, havalimanları ve havayolu şirketlerini zor durumda bıraktığı ifade edildi.

Yaz yoğunluğu endişeyi artırıyor

Temmuz ve ağustos aylarında Avrupa havalimanlarındaki yolcu sayısının önceki iki aya kıyasla yaklaşık 40 milyon artması bekleniyor.

Havacılık sektörü, esneklik sağlanmadığı takdirde mevcut sorunların kaçınılmaz olarak büyüyeceğini savunuyor. Bu doğrultuda AB Komisyonu'ndan, yolcu hacminin operasyonel kapasiteyi aşması durumunda üye ülkelere EES uygulamasını tamamen askıya alma yetkisi verilmesi isteniyor.

AB, sınır kontrollerinde biyometrik veri toplama zorunluluğunu eylül başına kadar geçici olarak esnetme kararı almıştı.

Ancak ACI Europe, bu tedbirin bir miktar rahatlama sağlasa da aşırı kuyrukları ve operasyonel aksaklıkları önlemede yetersiz kaldığını bildirdi.

Sektör temsilcileri, eylül ayından itibaren de olağanüstü durumlarda prosedürlerin askıya alınabilmesini talep ediyor.

Sistemdeki aksaklıklar nedeniyle uçakların kapı kapanış saatinde yarı boş kalktığı, yolcuların ise sınır kuyruklarında mahsur kaldığı belirtildi. Yaşanan mağduriyetlerin uçuş gecikmelerine ve bağlantılı uçuşların kaçırılmasına yol açtığı kaydedildi.

Havayolu şirketleri, personel sayısının artırılması, EES platformunun istikrarlı çalışması, self-servis kioskların işlevsel hale getirilmesi ve ön kayıt uygulamasının hayata geçirilmesi gibi yapısal sorunlar çözülene kadar talep edilen esneklik önlemlerinin yürürlükte kalmasını istiyor.