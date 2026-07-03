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Dünya
Independent 03.07.2026 06:30

Tahran'dan Trump ve İsrail'e cenaze uyarısı

İran, Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenecek devlet töreni öncesinde Donald Trump ve İsrail'e askeri saldırıda bulunmama uyarısı yaptı. Hamaney, hava saldırılarının ilk gününde hayatını kaybetti.

Tahran'dan Trump ve İsrail'e cenaze uyarısı

Khatam el-Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Abdollahi, İran düşmanlarının bir "hesap hatası" yapmaktan kaçınması gerektiğini, aksi takdirde sert bir misillemeyle karşılaşacaklarını bildirdi.

Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenecek cenaze törenleri 4 Temmuz'da Tahran'da başlayacak. Törenler, Kum şehri ve Irak'taki ek programların ardından 9 Temmuz'da Hamaney'in memleketi Meşhed'de defnedilmesiyle sona erecek.

Katar'da arabuluculuk görüşmeleri

Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump, basına yaptığı açıklamada "İran'ın nükleerden arındırılması sürecinin iyi ilerlediğini" belirtti. Katar'da olumlu görüşmeler gerçekleştirildiğini ifade eden Trump ve kurmayları, topyekun bir çatışmaya geri dönüleceği yönündeki iddiaları ihtimal dışı bıraktı.

Trump'ın elçileri Steve Witkoff ve Jared Kushner, arabulucularla görüşmek üzere Katar'a gitti ancak taraflar arasında doğrudan bir temas kurulmadı.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yürütülen müzakerelerin geçici anlaşmaya ilişkin maddeler üzerinde olumlu bir ilerleme kaydettiği aktarıldı.

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