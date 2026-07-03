ABD'den İran'a suikast uyarısı

Amerikan Washington Post gazetesinin, yüksek düzeyli muvazzaf ve eski ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Trump yönetimi, İran'daki savaşın sona erdirilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden uluslararası deniz trafiğine açılmasına yönelik diplomatik girişimlerini sürdürürken, İsrail'in İran'ın baş müzakerecilerini hedef almasından endişelendi.

Haberde, ABD yönetiminin özellikle İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'a yönelik olası suikast planlarına şiddetle karşı çıktığı, bu nedenle ilkbahar aylarında aracılar üzerinden Tahran'a İsrail'in niyetleri konusunda uyarı ilettiği iddia edildi.

Kimliğinin açıklanmaması kaydıyla konuşan bir ABD'li yetkili, "Bu kişileri öldürürseniz, pragmatistleri de ortadan kaldırmış olursunuz." ifadelerini kullandı.

Habere göre, Trump yönetiminin savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik seçenekleri değerlendirmeye başladığı mart ayından itibaren ABD'li yetkililer, İsrailli muhataplarına İran'ın siyasi liderliğine yönelik suikastların sürdürülmemesi yönünde mesaj verdi.

Analistler ise Washington'un İran'a doğrudan uyarı gönderme ihtiyacı hissetmesinin, ABD ile İsrail arasındaki görüş ayrılıklarını ve Trump yönetiminin İsrail hükümeti üzerindeki sınırlı etkisini ortaya koyduğunu değerlendiriyor.

Eski ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Aaron David Miller, bunun ABD ile İsrail'in savaş hedeflerinin farklılaştığını gösterdiğini belirterek, İsrail Başbakanı'nın, ABD'nin yürütebileceği herhangi bir müzakere sürecini sekteye uğratma konusunda kararlı göründüğünü söyledi.

Beyaz Saray'dan bir ABD'li yetkili ise gazeteye "Başkan, barış sürecinin işlemesini istiyor." açıklamasını yaptı.

ABD'nin İsrail'in suikast planlarına ilişkin endişelerini daha önce bir diğer Amerikan gazetesi olan New York Times da gündeme getirmişti.

Washington Post'un haberine göre, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonlarının başlamasının ardından İsrail çok sayıda İranlı siyasi ve askeri yetkiliyi hedef alırken, ABD ordusu ise İran'ın deniz ve füze kapasitesini zayıflatmaya odaklandı.

Haberde, iki ülkenin başlangıçta İran'da rejim değişikliği hedefini paylaştığı ancak ABD'li yetkililerin Tahran'daki siyasi ve askeri yapının iktidarını koruyacağı değerlendirmesinin ardından tarafların hedeflerinin ayrıştığı öne sürüldü.

İddiaya göre, İsrail'in mart ayı ortasında İran'ın üst düzey ulusal güvenlik yetkilisi Ali Laricani'yi öldürmesi, Washington ile Tel Aviv arasındaki görüş ayrılıklarını daha da derinleştirdi.