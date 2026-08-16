Erzincan-Sivas kara yolunda meydana gelen heyelanda bir tır bariyerlere sıkıştı

Tüneller mevkisinde sağanak yağış nedeniyle heyelan oluştu.

Heyelan sırasında yoldan geçen plakalı tır, bariyerlere sıkıştı, tır şoförü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Heyelan nedeniyle kara yolu trafiğe kapandı. Yolun her iki tarafında yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Karayolları ekipleri, saatler süren çalışmanın ardından yolu tek şeritten trafiğe açtı.

Yol temizleme çalışmaları sırasında bölgede ulaşım güvenliği için polis ve jandarma ekibi de görev yaptı.

Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından Erzincan-Sivas istikameti de ulaşıma açıldı.

