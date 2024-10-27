Darul Erkam Cami İsviçre'de yeni binasında ibadete açıldı

İsviçre'de hizmet veren Darul Erkam Cami'nin Bern kantonunda Herzogenbuchsee bölgesinde bulunan yeni binasının açılış törenine, Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanı Reis-ul Ulema Şakir Efendi Fetai, Bern Kantonu Kilise ve Din İşlerinden Sorumlu Temsilci David Leutwyler, Darul Erkam Cami Yönetim Kurulu Başkanı Dzemil Dauti, İsviçre Türk Toplumu Başkanı Suat Şahin, Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Bayram Altuğ, İsviçre'deki Türk derneklerinin temsilcileri ile İsviçre ve diğer ülkelerden çok sayıda davetli katıldı.

Yapılan duaların ardından kurdele kesimiyle cami ibadete açıldı.

Cami cemaati, açılış töreninin ardından öğle namazını kıldı.

Namazdan sonra selamlama konuşmaları yapıldı.

Daha sonra camiyi ve içinde bulunan diğer bölümleri gezen konuklara ikramda bulunuldu.

Bern'de inşa edilen ilk cami

Darul Erkam Cami Derneği, 1989'da Niederönz'de kurulan ve 2003'ten bu yana Herzogenbuchsee'deki kiralık binada hizmet veren caminin yeni binasını inşa ettirdi.

Selçuklu mimarisinden semboller kullanılan ve külliye olarak tasarlanan cami, Bern'de inşa edilen ilk cami oldu.

Darul Erkam Cami'nin, dini bir toplantı yeri olmanın yanı sıra sosyal işbirliği ve hayırseverliğin teşvik edilmesinde merkezi bir rol oynaması hedefleniyor.

Caminin yeni binası dernek üyeleri ile diğer kişi ve kuruluşların desteğiyle inşa edildi.

Darul Erkam Cami Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, "Herzogenbuchsee'deki bu yeni cami, hem bölge insanı hem de çevremizdeki Müslüman toplum için tarihi bir fırsattır. Camimiz, İslam'ın özü olan kültürel zenginliği ve toplumsal dayanışmayı yansıtacak güçlü bir simge olarak içinde bulunduğumuz topluma değer katmayı hedefliyor. Bu açılış, yalnızca bir ibadethane kapısının açılması değil, barış ve karşılıklı saygı içinde birlikte yaşama arzusunun açık bir beyanıdır." ifadesi kullanıldı.