Libya Sağlık Bakanlığı Basın Müsteşarı Emin el-Haşimi, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Hafter'e bağlı milislerin Trablus'un güneyindeki Ayn Zara bölgesine roketli saldırı düzenlediğini duyurdu.

Haşimi, yaşamını yitiren Libyalı sivillerin isimlerinin Muhammed et-Tavati, Abdulmunim et-Tavati, Eşref et-Tavati ve Leyla et-Tavati olduğunu ve ailenin saldırı esnasında iftar sofrasında bulunduğunu açıkladı.

Libya ordusu karşısında son dönemde üst üste kayıplar veren Hafter'e bağlı milislerin, mayıs ayının ilk haftasında başkentin sivil yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda 15 sivil hayatını kaybetmiş, 30'dan fazla sivil yaralanmıştı. Trablus'a düzenlenen saldırılarda, sadece 5-7 Mayıs tarihlerinde 14 sivil yaşamını yitirmişti.

Libya ordusundan Vatiyye Askeri Üssü'ne hava harekatı

Libya ordusu hava unsurları, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin bulunduğu başkent Trablus’un güneyindeki Vatiyye Askeri Hava Üssü ve çevresindeki 5 noktaya operasyon düzenledi.

Libya hükümetine bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Hafter milislerinin bulunduğu Vatiyye Askeri Hava Üssü ve Babu'l Hac bölgelerine bugün düzenlenen hava operasyonlarında 10'dan fazla milisin etkisiz hale getirildiği, onlarca milisin yaralandığı belirtildi.

Silah ve mühimmat yüklü bazı askeri araçların da imha edildiği aktarılan açıklamada, hedeflerin tam isabetle başarıyla vurulduğu kaydedildi.

Libya ordusu 25 Mart'ta "Barış Fırtınası" operasyonunu başlatmış, 13 Nisan'da da Trablus'un batısındaki 7 belde ve bir şehri Hafter milislerinden geri alarak, başkentten Tunus sınırına kadarki sahil şeridinde üç bin kilometrekarelik alanı milislerden temizlemişti.

Çölün ortasında geniş ve korunaklı bir askeri alan olan Vatiyye, 7 ila 10 bin askerlik kapasitesiyle stratejik önem taşıyor.

Libya ordusu, yakın zamanda, üssü milislerden geri almak için düzenlenen operasyonlarla "paralı asker ve milislerin barınağı, sivillere yönelik hava saldırılarının kaynağı durumundaki Vatiyye Askeri Hava Üssü'nün etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığını" kaydetmişti.

BM, Trablus'ta sivilleri hedef alan saldırıları UCM için kaydediyor

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonunun (UNSMIL) resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "UNSMIL, Trablus'un Zâviye't el-Dehmani bölgesinde, Türkiye ve İtalyan Büyükelçilik yerleşkeleri yakınının hedef alındığı ve en az iki sivilin ölümüne ve üç kişinin yaralanmasına yol açan dünkü saldırı da dahil, Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerine yönelik artan saldırıları şiddetle kınamaktadır." ifadelerine yer verildi.

UNSMIL, açıklamasında, bu ihlalleri, BM Uzmanlar Heyeti ve Uluslararası Ceza Mahkemesi ile paylaşmak üzere belgelemeye devam edeceğini aktardı.

Açıklamada, sivil-asker ayrımı gözetmeyen bu "alçak saldırıların", kutsal ramazan ayının idrak edildiği ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele edilmesi gereken bir zamanda artmasından ötürü UNSMIL'nin "son derece endişeli" olduğu belirtildi.

"Bu suçları işleyenler uluslararası hukuk gözetiminde hesap verecek"

Mayıs ayının başından bu yana artan saldırıların, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'in başını çektiği sözde Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı gruba atfedilebileceği ifade edilen açıklamada, özellikle Ebu Selim, Tacura, el-Hadbe'l Bedri, Zenata ve Zâviye't el-Dehmani nahiyelerine yönelik 1-8 Mayıs tarihlerindeki saldırılar neticesinde en 15 sivilin hayatını kaybettiği ve 50'den fazlasının yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, sivillerin hedef alınması hususunda Libyalı tarafları uyaran UNSMIL, bu saldırıların "uluslararası hukuku ve evrensel insan haklarını apaçık bir şekilde hiçe saydığını ve savaş suçları olarak addedilebileceğini" ve "bu suçları işleyenlerin uluslararası hukuk gözetiminde hesap vereceğini" vurguladı.

ABD'den kınama mesajına destek

Öte yandan ABD'nin Trablus Büyükelçiliği, UNSMIL'nin açıklamasına katıldığını duyurdu.

Büyükelçiliğin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ABD'nin Libya Büyükelçisi Richard B. Norland, Libya'da özellikle sivillere karşı yapılan bu eylemlerin kutsal ramazan ayında ve de tüm çabaların koronavirüs salgınının yayılmasını durdurmaya odaklanması gereken bir zamanda meydana gelmesi nedeniyle UNSMIL'in bu öfkesini paylaşmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Bir yıl önce başkenti ele geçirmek için saldırı emri veren ancak bunu başaramayan ve saldırıdan savunmaya geçmek zorunda kalan Halife Hafter'e bağlı milisler, son aylarda başkent Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerine yönelik saldırılarını artırmıştı.