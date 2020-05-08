Çatışma bölgelerinde yaşanan sivil kayıpları raporlayan "airwars" adlı sitenin verilerine göre, Libya'da nisan ayında Halife Hafter milislerinin saldırıları arttı.

Uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri 13 Nisan'da başlattığı Barış Fırtınası Operasyonu ile Surman ve Sabrata beldelerini milislerin işgalinden kurtarmıştı.

[Grafik: Şeyma Özkaynak]

Hava ve kara saldırısı ile ölen, yaralanan sivillerin gün gün tutulmuş verileri, 13 Nisan tarihinden itibaren saldırılarda büyük bir sıçrayış olduğunu gösteriyor.

Bu tarih tam olarak, UMH'nin Barış Fırtınası Operasyonu ile Hafter milislerine büyük bir darbe vurduğu güne işaret ediyor.

Hafter askeri olarak da kaybetmeye başladı

Libya'nın başkenti Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan 2019'da saldırı başlatan, ülkenin doğusundaki askeri güçlerin lideri darbeci Halife Hafter, şu ana kadar kayda değer bir başarı elde etmiş değil.

Üstelik, batıda ikmal üssü olarak kullandığı Tarhune kenti UMH güçlerinin doğrudan hedefinde bulunurken, ülkenin en büyük askeri hava üssü Vatiyye de UMH güçlerince kuşatılmış durumda.

Sahada askeri başarısızlıklarına her gün bir yenisini ekleyen milis lider Hafter, kendisine bağlı Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) ve paralel olarak kurulan hükümete bir darbe yaparak ülke yönetimine el koyduğunu açıklamıştı.

Hafter'in bu açıklamasına başta TM milletvekilleri olmak üzere ülkenin dört bir tarafından tepkiler gelmişti.