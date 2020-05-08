Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında, kontrol ettikleri bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağını bugünden itibaren 10 gün uzatma kararı aldı.

UMH'den yapılan yazılı açıklamaya göre, sokağa çıkma yasağı yerel saatle 18.00-06.00 arasında uygulanacak.

Karar, giyim ve ayakkabı mağazaları dahil olmak üzere tüm çarşı ve alışveriş merkezlerinin, halka temel hizmet sağlamayan tüm dükkanların kapalı kalmasını kapsıyor.

COVID-19 vaka sayısı 64

Libya'da daha önce alınan kararla yerel saatle 18.00-06.00 arasında uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının kapsamı 30 Mart'ta 14.00-07.00 olarak yeniden düzenlenmişti. Son olarak nisan sonunda 10 gün daha 18.00-06.00 arasında kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanması kararlaştırılmıştı.

Libya'da COVID-19 vaka sayısı 64, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3, iyileşen hasta sayısı ise 24 olarak açıklanmıştı.