Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 751 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'da günlük en yüksek ölüm gerçekleşti

Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede COVID-19 yüzünden ölenlerin sayısı 751 artışla 9 bin 897'ye yükseldi. Bu rakam, şu ana kadar kaydedilen günlük en yüksek ölüm vakası olarak kayda geçti.

Ülkede COVID-19'un görüldüğü kişi sayısı da 10 bin 222 artarak 145 bin 328'e yükseldi.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da COVID-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Bölgede ilk COVID-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.

Ekvador'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1704 oldu

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 50 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece ülke genelinde koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 1704'e, vaka sayısı ise 30 bin 298'e ulaştı.

Kolombiya'da ölü sayısı 428'e yükseldi

Kolombiya'da ise ulusal basında çıkan haberlere göre, ölenlerin sayısı son 24 saatte 21 kişi artarak 428 oldu.

Ülkedeki vaka sayısı ise 595 artarak, 10 bin 51'e çıkarken, iyileşenlerin sayısı da 2 bin 424 oldu.

Öte yandan Kolombiya, koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde genel karantina uygulamasını 25 Mayıs'a kadar uzatma kararı aldı.

Ülkede 27 Nisan'da sona erdirilmesi planlanan karantina en son 11 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.

Gana'da COVID-19 vaka sayısı 4 bini aştı

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edilenlerin sayısı 4 bini geçti.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, son 24 saatte uygulanan testlerin 921'inin pozitif çıktığı belirtildi.

Salgının ülkenin 16 bölgesinden 15'ine yayıldığı ifade edilen açıklamada, şimdiye kadar toplam 4 bin 12 COVID-19 vakası görüldüğü ve bunlardan 533'ünün doktor olduğu bildirildi.

Açıklamada, 18 kişinin hayatını kaybettiği, iyileşenlerin sayısının ise 323 olduğu kaydedildi.

Gana'da COVID-19 ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılması sonrası ülkede vaka sayısı gün geçtikçe artıyor.

Afrika kıtasında şu ana kadar 54 binden fazla vaka görülürken, yaklaşık 2 bin 74 kişi hayatını kaybetti.

Peru'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı 1714'e çıktı

Güney Amerika ülkesi Peru'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1714'e yükseldi.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 87 artarak 1714'e, vaka sayısı ise 3 bin 321 artarak 61 bin 847'ye ulaştı.

Peru'da acil durum ve karantina süresi 24 Mayıs'a kadar uzatıldı

Devlet Başkanı Martin Vizcarra, basına yaptığı açıklamada, sosyal izolasyon tedbirleri sayesinde virüsün yayılmasının azaldığına işaret ederek, "Vaka sayısını daha aşağıya düşürmeliyiz. Şu ana kadar gösterdiğimiz mücadele başarılı ancak yeterli değil. Hepimiz 54 gündür karantina ve acil durum nedeniyle sıkıntılar çektik ama gösterdiğimiz çaba buna değdi." ifadelerini kullandı.

Ülkede halen çok sayıda kişiye virüsün bulaştığını vurgulayan Vizcarra, acil durum ve karantina süresini 24 Mayıs'a kadar uzattıklarını açıkladı.

Vizcarra, ayrıca caddelerde ve sokaklarda güvenliği sağlamak için 150 bin asker ile polisin konuşlanacağını kaydetti.

Ülkede, sağlık yetkililerinin tavsiyeleri doğrultusunda, virüsün yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla 16 Mart'ta ilan edilen acil durum ve karantina süresi 26 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

Peru'da ilk COVID-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.