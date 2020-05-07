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Brezilya'da futbol kulübünde şok: 38 kişi COVID-19'a yakalandı
[Fotoğraf: AP]
Brezilya Birinci Futbol Ligi kulübü Flamengo'da 3'ü futbolcu olmak üzere toplam 38 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Brezilya Birinci Futbol Ligi kulübü Flamengo'da 38 kişinin yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığı açıklandı.
Flamengo Kulübü, futbolcular ve kulüp çalışanları ile aileleri olmak üzere 293 kişiye COVID-19 testi yapıldığını duyurdu.
Kulüpte isimleri verilmeyen 3'ü futbolcu 38 kişinin testlerinin pozitif çıktığı ve tamamının semptomsuz seyrettiği belirtildi. Hastalığa yakalananların karantinaya alınacağı ifade edildi.
Kulübün masörü yaşamını yitirmişti
Hafta başında kulübün masörlerinden 68 yaşındaki Jorge Luiz Domingos, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Etiketler: koronavirüs Flamengo covid-19 BrezilyaSon Güncelleme: 7 Mayıs 2020 Perşembe 11:41
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