TFF Başkanı Nihat Özdemir, video konferans aracılığıyla basın mensupları ile bir araya geldi.

19 Mart'ta Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’de tüm liglerin ertelendiğini açıklamıştı. TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin ne zaman başlayacağını duyurdu.

Ligler ne zaman başlayacak?

TFF Başkanı Özdemir liglerin başlayacağı tarihle ilgili açıklama yaptı.

Özdemir ” Bugünkü toplantıda devletimizin normalleşme planı kapsamında değerlendirmelerde bulunduk. Şimdilik olmak kaydıyla elimizde değişik senaryolarımızında bulunmakla birlikte ertelenen süper lig, 1.2.3. ve amatör ligleri 12-13 ve 14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık.” dedi.

#SONDAKİKA

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir: Şimdilik olmak kaydıyla, ertelenen liglerimizi 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık.https://t.co/AL1ul29WSj pic.twitter.com/u8h9OuGXDm — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 6, 2020

Ligler ne zaman bitecek?

TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin temmuzda tamamlanacağını duyurdu.

Özdemir şöyle konuştu:

"Devletimizin desteğiyle sezonu tamamlamayı hedefliyoruz. Liglerimizi temmuzda tamamlayacağız. Kupaları sahada vereceğiz. Ağustosta da Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacağız."

Süper Lig puan durumu