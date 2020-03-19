Ankara'da Kredi ve Yurtal Kurumu Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil katıldı.

Toplantıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeler ele alındı.

Toplantı sonrası Bakan Kasaooğlu ve federasyon başkanlı açıklamalarda bulunudu.

“Bütün dünyayı saran birçok ülkeden binlerce insana bulaşan koronavirüs salgınıyla mücadelemiz devlet-millet iş birliğiyle devam ediyor. Türkiye olarak, salgın ilk defa ortaya çıktığı andan itibaren hızlı ve etkin önlemler alan birkaç ülkeden biriyiz. Ülke olarak en başından beri bu hastalıkla alakalı gelişmeleri anbean takip ettik. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığımıza bağlı bir operasyon merkezi ve bir Bilim Kurulu oluşturarak, hastalığın dünyadaki yayılımını sürekli izledik ve olası senaryolara karşı alınacak tedbirleri ivedilikle gündemimize aldık. Bu süreçte, devletimizin bütün kurumları, yayılımın durumuna göre elinden gelen bütün önlemleri hızlı ve koordineli bir şekilde çalışarak hayata geçirdi ve geçirmeye de devam ediyor. Bu salgının üstesinden, yalnız devletimizin ya da bireylerin tek taraflı tedbirleriyle değil; topyekûn bir seferberlik haliyle geleceğiz."

"Yurtlardaki yatak kapasitemizin yüzde 76'sı şu an itibariyle boştur"

Kasapoğlu, Sağlık Bakanlığı tarafından alınan kararların önemine de değindi.

"Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı vakaların tamamının yurtdışı kaynaklı olduğunu görüyoruz. Ülkeye girişten sonraki 14 günlük karantina sürecine harfi harfine uyulması son derece önemli. Yayılımı kontrol altına almak için, bu süreçten asla taviz vermemeliyiz. Bildiğiniz gibi uygun olan öğrenci yurtlarımızı bu amaçla kullanılmaya başlamıştık. Yaygın bir yurt ağına sahip olmamız, dünyada pek çok ülkenin karantina aşamalarında çektiği sıkıntıları yaşamamamız noktasında büyük bir fırsat. Üniversitelerin tatil olması, bu zamanı aileleriyle geçirmeyi tercih eden gençlerimizden yurt ücretinin alınmaması ve evlerinde geçirecekleri sürenin 75 günlük izinlerinin dışında tutulması uygulamaları nedeniyle, Türkiye geneli yurtlarımızın doluluk oranını yüzde 24'e kadar düşmüş durumda. Yani yatak kapasitemizin yüzde 76'sı şu an itibariyle boştur."

[Fotoğraf: DHA]

"Sağlık çalışanlarımıza duyduğumuz minneti ifade ediyorum"

"Bu durum neticesinde Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulumuz tarafından, yurtlarımızın karantina ve gözlem yeri olarak kullanılması uygun bulunmuştur. Şu an itibariyle, Türkiye geneli toplamda 14 ilimizde, 35 yurdumuz, dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirilmesinin akabinde kullanıma hazır hale getirildi. Bu noktada, büyük bir özveriyle emek sarf eden sağlık çalışanlarımıza duyduğumuz minneti ifade ediyorum. Bakanlık olarak, bütün kurumlarımıza elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz."

"Salgının en çok etkilediği alanların başında spor gelmektedir"

"Koronavirüs Pandemisi’nin bütün dünyada, belki de en çok etkilediği alanların başında spor gelmektedir. Salgının kontrol altına alınamadığı birçok ülkede müsabakalar durdurulmuş, uluslararası organizasyonlar ertelenmiş, etkinlikler iptal edilmiştir. Bu kapsamda Avrupa Futbol Şampiyonası’nın da 1 yıl ertelenmesi kararı alınmıştır. Şampiyona 11 Haziran 2021 ile 11 Temmuz 2021 yılları arasında yapılacak. Mayıs ayında ev sahipliği yapacağımız Şampiyonlar Ligi Final müsabakası da daha ileri bir tarihte gerçekleşecek."

"Bütün tarafların katılımıyla kararları alıyoruz"

"Biz de ilgili kurumlarımızın tamamıyla gerçekleştirdiğimiz toplantılarda, alacağımız önlemleri sürekli güncelliyor ve hızlı bir şekilde uygulamalar ortaya koymaya azami özen gösteriyoruz. Bütün tarafların katılımıyla fikirleri masaya yatırıyor, analiz ediyor ve yönlendirmeler ışığında tedbir kararları alıyoruz. Sporda, geçtiğimiz hafta birtakım tebdirleri hayata geçirmiştik. Bireysel branşlarda bütün müsabakaları, organizasyonları ve katılımları ertelemiş, voleybol, basketbol, futbol gibi takım branşlarında liglerin seyircisiz oynanmasına karar vermiştik."

"Liglerin seyircisiz oynatılma kararını bir vaka varken aldık"

"UEFA, Euroleague ve NBA, aynı La Liga, League1, Bundesliga ve Premier League gibi maalesef liglerini tatil ederken geç kalmışlardı. Çünkü ülkelerinde vaka sayıları binlerle, ölü sayısı onlarca hatta yüzlerce olduğunda dahi bırakın liglerin tatil edilmesini, seyircili oynatmaya devam etmişlerdi. Oysa biz liglerin seyircisiz oynatılma kararını ülkemizde sadece bir vaka varken aldık. Avrupa’da bu kararı vaka sayısına göre en erken alan ülkeyiz. Tedbiren alınmış bu karar, Koronavirüs Pandemisi’nin geçtiğimiz haftaki yayılım durumu neticesinde ilgili kurum ve kuruluşlarımızla sürekli istişareler içerisinde alınmış bir karardı. Salgının mevcut durumu ve günün koşulları dikkate alınarak, bu tebdirlerde bir güncelleme söz konusu oldu."

"Liglerin tamamını ertledik"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelendiğini açıkladı.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı’nda ve akabinde yapılan görüşmeler neticesinde; hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir. Müsabakalar bugünden itibaren durduruldu. Konuyla ilgili kulüplerimizi temsilen kulüpler birliği başkanımızla ve federasyon başkanlarımızla önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Liglerin oynanmayacağı bu zamanın, bütün branşlarda bir irtifa kaybı değil; yenilenme, toparlanma için bir fırsat olduğu kanaatindeyiz."

"Türk sporunu güçlü kılmak en önemli hedefimizdir"

"Türk sporunun yarınlarda çok daha güçlü kılmak en önemli hedefimizdir. Bu süreçte, federasyonlar ve kulüpler sporcu, antrenör ve diğer çalışanlarının sağlığını korumak için gerekli tüm tedbirleri hassasiyetle yerine getirecektir. Federasyonlarımıza da üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeyi ve planlamalarını eksiksiz yapmaları hususunda talimatlandırdık. Elbette federasyonlarımız, en önemli paydaşlarımız… Bugünkü toplantımızın gündeminde de onların çalışmaları, yarınlarımız için yapılacaklar gündemimizdeydi."

[Fotoğraf: İHA]

"14 gün kuralına uygun hareket etmeleri sağlanacak"

"Etkili ve verimli bir süreç geçirmek noktasında her anlamda federasyonlarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz. Tedbirler kapsamında, zorunlu nedenler dışında sporcular yurt dışına gönderilmeyecek yurtdışından gelenler ise 14 gün kuralına uygun hareket etmeleri sağlanacak. Kulüpler tarafından sporcu, antrenör ve çalışanlarının sağlık durumları hassasiyetle takip edilecek."

"Türkiye salgınla mücadelede dünyaya örenk olacak bir ülke"

Kasapoğlu, koronavirüs salgınıyla mücadelede hakkında Türkiye'nin örnek bir ülke olduğunu dile getirdi.

"Elbette çok normal olarak bazı sporcularımızda bir tedirginlik hali söz konusu. Bu durumu da anlayışla karşılıyoruz. Fakat herkes müsterih olsun.Türkiye, Koronavirüs Pandemisi’yle mücadelede dünyaya örnek olan birkaç ülkeden biri. Bu nedenle sporcularımız, olabilecekleri en doğru adresteler. El birliğiyle bu süreci en kısa zamanda, en iyi şekilde atlatacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın dün belirttiği üzere önümüzdeki süreci azami dikkatle geçirmemiz halinde, ülkemiz virüsle mücadelede büyük bir başarı sağlayacak. Ülke çapında mücadelede de ciddiyeti asla elden bırakmayalım. Sağlık Bakanlığımızın yönlendirmelerine uyalım. Tebdirlerden taviz vermeyelim. Kalabalık ortamlardan uzak duralım. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 7 gün 24 saat mücadeleye devam edeceğiz."

#SONDAKİKA

[Koronavirüs sebebiyle ligler ertelendi] TFF Başkanı Nihat Özdemir: Tarih, yapacağımız çalışmalar sonucunda belli olacak.https://t.co/8EKhBjmglR pic.twitter.com/RW4irYHZla — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 19, 2020

Nihat Özdemir: Hedefimiz en kısa sürede ligelerin seyircili şekilde başlaması

Düzenlenen toplantının ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, hedeflerinin en kısa sürede taraftarlı olarak liglerin başlaması olduğunu söyledi.

"Bakanımız ve 3 federasyon başkanımızla birlikte verimli, Türk sporuna yön verecek bazı kararlar alarak huzurlarınıza gelmiş bulunmaktayız. Futbol, basketbol ve voleybol liglerini erteliyoruz. Tarih konusunda yapılacak çalışma sonunda belli olacak. Kulüpler Birliği Vakfı, 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği ile çalışmalarımız sürecek. Bundan sonraki yol haritamızı hep beraber çizeceğiz. Hedefimiz en kısa süre liglerin taraftarlı, seyircili şekilde başlaması. Çalışmalarımıza en kısa sürede başlayacağız. Şu andaki olumlu gidişatı gözetleyerek tarihleri sizlerle paylaşacağız."

#SONDAKİKA

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu: Umarım herkes bu karardan memnun olmuştur.https://t.co/8EKhBjmglR pic.twitter.com/tDGhKnDU2z — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 19, 2020

Hidayet Türkoğlu: Karardan herkes memnundur

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu alınan erteleme kararından bütün spor camiasının mutlu olduğunun altını çizdi.

"Öncelikle bu süreçte bizi burada misafir edip, anlatmak istediklerimizi dinleyip, sonunda bütün camiaların isteği olan erteleme kararını duymak bizleri mutlu etti. Öncelik sağlık dediğimiz günlerde spor camiası adına bu adımın atılması bizi mutlu etti. Bakanımıza teşekkür ederiz. Hepimiz zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte de sporcularımızın kaygılarını iletiyorduk. Bu karar oyuncularımızı, hakemlerimizi, herkesi mutlu etmiştir. Bundan sonra alacağımız tedbirlerde bize düşen görevlerimizi layıkıyla yapmaya devam etmek. Bizim işimiz biraz daha farklı olacaktır. Oyuncularımızdan, kulüplerden isteklerimiz net olacaktır. Kendilerine dikkat etmeleri, bu süreç tedbiri elden bırakmamaları. Karar spor camiasına hayırlı olsun. Herkes bu karardan memnundur."

Mehmet Akif Üstündağ:Sağlık her şeyin önünde gelir

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, kararın Türk sporu için hayırlı olması temennisinde bulundu.

"Sağlık her şeyin önünde gelir. Sayın bakanımızın daveti üzerine bir araya geldik. Türk sporcu için en iyi karar üstünde tartışıldı. Görüşlerimize duyarlı davranmasından dolayı bakanımıza teşekkür ediyoruz. Türk sporu için hayırlı olsun. Voleybol olarak zor bir süreçteyiz. Olimpiyatı hak ettiğimiz bir konumdayız. Hazırlıklarımız çok önemli. 3 kulübümüz Avrupa kupalarında son 8'e kaldı. Muhtemelen de son 4'te yer alacaklar. Kulüplerimizle samimi, şeffaf bir şekilde birlikte hareket edeceğiz. Bunu en kısa sürede atlatacağız. Sağlıklı, huzurlu günlerde, taraftarlarla başarılar elde edeceğimize inanıyorum."

#SONDAKİKA

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: Kulüplerimizle planlı, programlı ve birlikte hareket edeceğiz. Bunu en kısa sürede atlatacağız.https://t.co/8EKhBjmglR pic.twitter.com/wuJ1SztUkV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 19, 2020

Mehmet Sepil: Bu tedbiri almak zorundaydık

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, yarından itibaren yeni çalışmaların başlayacağına dikkat çektiç

"Bu toplantıda alınan karar bizim futbol kulüpleri olarak desteklediğimiz bir kararı. Gelinen noktada sporcu sağlığı açısından, o maçta bulunması gereken bütün paydaşlar açısından bu tedbiri almak zorundaydık. Sayın bakanımızın önderliğinde herkesi aynı fikirde olduğunu gördük. Aynı düşünceleri paylaştık. Burada iş bitmiyor. Bakanımızın ve başkanlarımızın söylediği gibi hızlı şekilde kulüplerle birlikte çalışmalar yapmak. Bu süreci nasıl yürüteceğimiz üzerine kararlar alacağız. Ben yarın Süper Lig kulüp başkanlarını toplantıya çağıracağız. Başkanla bilgi alışverişi içindeydik. Değişik noktalar var. Mayıs ayında biten kontratlardan tutun, oyuncuların bizden istediği taleplere kadara. TFF ile tek bir ses haline gelmek zorundayız. Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bu seyircisiz oynanan maçların süreçte sağlıklı şekilde atlatıldı. Şimdi artık hep berabere yeni bir takvim oluşturmamız gerekiyor. Bunun çalışmasına da yarından itibaren hemen başlayacağız."

Servet Yardımcı: Gelişmelere göre hareket edeceğiz

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, kulüplerle birlikte gelişmelere takip ederek yeni takvim için çalışmaların başlayacağını belirtti.

"Bu virüsü yenebilmek için UEFA'nın almış olduğu kararla EURO 2020 ertelendi. UEFA'nın bu kararı almasındaki amaç Avrupa'daki liglerin Haziran ve Temmuz ayındaki takvimi değerlendirmekti. Biz de kulüpler berabere UEFA ile yakından takip ederek yeni takvimlerde, bakanımıza da bilgiler verecek karar alacağız. Alınan kararın ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Gelişmelere göre hareket edeceğiz."