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İngiltere'de ligler askıya alındı
[Fotoğraf: İHA]
İngiltere Futbol Federasyonu, liglerin 30 Nisan'a kadar askıya alındığını açıkladı.
Premier Lig yönetimi ve kulüp temsilcilerinin katılımıyla olağanüstü bir toplantı gerçekleştirildi ve sezonun ne şekilde devam edeceğine karar verildi.
Videokonferans yoluyla gerçekleştirilen toplantıda, tüm kulüpler söz alıp kendi çözüm yollarını sundu. Alınan karar gereği Premier Lig ve tüm liglerin 30 Nisan'a kadar askıya alındığı açıklandı.
Our board has agreed to extend the 2019-20 professional football season indefinitely, with leagues and competitions now suspended until at least 30 April.https://t.co/tVh1EadOta— The FA (@FA) March 19, 2020
Etiketler: ligler askıya alındı İngiltere Futbol FederasyonuSon Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 16:24
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