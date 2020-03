Premier Lig yönetimi ve kulüp temsilcilerinin katılımıyla olağanüstü bir toplantı gerçekleştirildi ve sezonun ne şekilde devam edeceğine karar verildi.

Videokonferans yoluyla gerçekleştirilen toplantıda, tüm kulüpler söz alıp kendi çözüm yollarını sundu. Alınan karar gereği Premier Lig ve tüm liglerin 30 Nisan'a kadar askıya alındığı açıklandı.

Our board has agreed to extend the 2019-20 professional football season indefinitely, with leagues and competitions now suspended until at least 30 April.https://t.co/tVh1EadOta