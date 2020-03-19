Premier Lig yönetimi ve kulüp temsilcilerinin katılımıyla olağanüstü bir toplantı gerçekleştirildi ve sezonun ne şekilde devam edeceğine karar verildi.

Videokonferans yoluyla gerçekleştirilen toplantıda, tüm kulüpler söz alıp kendi çözüm yollarını sundu. Alınan karar gereği Premier Lig ve tüm liglerin 30 Nisan'a kadar askıya alındığı açıklandı.