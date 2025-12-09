Çok Bulutlu 7.6ºC Ankara
TRT Haber 09.12.2025 06:09

4 il için yoğun kar yağışı uyarısı

Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 4 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

4 il için yoğun kar yağışı uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Amasya, Tokat ve Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçmesi, Mersin kıyılarının sağanak ve gökgürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Orta Akdeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerinde sağanak ve yağmurlu geçmesi tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Mersin çevreleri ile Adana'nın batısı, Hakkari, Şırnak’ın doğusu, Siirt-Pervari ilçesi ile Van’ın güneyinde kuvvetli olması bekleniyor.

Yoğun kar yağışı beklenen Hakkari, Siirt, Van ve Şırnak için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Hava sıcaklığının İç Anadolu ve Doğu Karadeniz kıyılarında 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Kar Yağışı Hava Durumu
