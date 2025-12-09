"Futbolda bahis" soruşturmasında bazı şüphelilerin dijital materyallerine ilişkin tespitler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tutuklanan ve adli kontrol kararı verilen bazı şüphelilerle ilgili savcılığın sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısına ulaşıldı.

Yazıda, şüpheli Ahmet Abdullah Çakmak'ın Sivasspor AŞ'de aktif futbolcu olduğu, şüphelinin "Nesine" isimli yasal bahis sitesinde üyelik kaydının bulunduğu, 8 Eylül 2020-31 Mayıs 2023 arasında Sancaktepe Futbol Kulübünde oynadığı ifade edildi.

Yazıda, şüpheli Çakmak'ın 28 Ocak 2021 ile 31 Mayıs 2022 arasında Serik Spor AŞ'ye geçici transferinin gerçekleştiği, 30 Mart 2022'de Serik Bld-Adıyaman 1954 maçına "karşılıklı gol" var şeklinde bahis oynadığı, yine şüphelinin Serik Bld, Turgutlu Spor, Serik Bld, Pazar Spor maçlarına kendi takımına "maç sonucu kazanır" şeklinde bahis yaptığı kaydedildi.

Şüpheli Çakmak'ın ifadesinde, "nesine.com"da üyeliğinin olduğunu ve bazı maçlara kupon yaptığını belirttiği aktarılan yazıda, şüphelinin oynadığı futbol takımından bağımsız olarak şahsi kazanç elde etmek amacıyla bireysel anlamda bahis yaparak, müsabakanın sonucunu etkileyerek üzerine atılı suçu işlediği vurgulandı.

Yazıda, şüpheli Eren Karadağ'ın Çorum Futbol Kulübü AŞ'de aktif futbolcu olduğu, "Nesine" isimli yasal bahis sitesinde üyeliği bulunduğu ifade edilerek, şüphelinin 1 Ağustos 2018-31 Mayıs 2024 arasında Çaykur Rizesporun sözleşmeli oyuncusu olduğu, ancak sözleşme tarihlerinde Esenler Erokspor, Pazarspor, Adanaspor AŞ, Düzce Cam Düzcespor, Batman Petrol Spor AŞ ve Küçükçekmece Sinop Spor kulüplerinde geçici sözleşmeyle oynadığı anlatıldı.

Şüpheli Karadağ'ın Rizespor (Çaykur Rize Spor) döneminde 12 Mayıs 2025-11 Aralık 2021 arasında Fenerbahçe-Rizespor, Rizespor-Hatayspor, Sivasspor-Rizespor, Trabzonspor- Rizespor, Fenerbahçe-Rizespor şeklinde "rakip takım kazanır" şeklinde bahis oynadığı vurgulanan yazıda, "Şüphelinin adli arama el koyma kararı uyarınca el konulan dijital materyal incelemelerinde, 'restbet' isimli yasa dışı bahis sitesine erişim yaptığına dair web geçmişi olduğu, 'restbest' sitesinde yapılmış kupon görsellerinin tespit edildiği" ifadeleri yer aldı.

Şüpheli Karadağ'ın ifadesinde, "Misli.com"un sponsor olması ve maçları burada yayınlaması sebebiyle üyelik açtığını, en son 3-4 yıl önce oyun oynadığını, o zamandan beri hiç giriş yapmadığını, herhangi bir yasa dışı bahis sitesinde üyeliğinin olmadığını beyan ettiği aktarılan yazıda, yapılan adli bilişim incelemesinde "erenkaradağ1" kullanıcı adıyla "restbet 1154.com" isimli bahis sitesine giriş yapıldığı ve telefonunun resimler bölümünde yine bu bahis sitesine ait kupon resimlerinin olduğu anlatıldı.

Karadağ'ın ifadesinde söz konusu resimlerin kendisine ait olmadığını, başkası tarafından kendisine gönderilmiş olabileceğini, Düzcespor-Erzincanspor maçına iddia oynadığını ancak kaybettiğini, herhangi bir manipülasyon amacıyla oynamadığını söylediği aktarıldı.

Bahis yapmak suretiyle müsabaka sonuçlarını etkilemeye çalıştı

Yazıda, "Nesine" adlı siteye kaydı olan şüphelilerden Uğur Adem Gezer'in bahis oynadığı tarihlerde Trabzonspor futbol takımında futbol oynadığı, şüphelinin bahis oynadığı maçlarda rakip takıma "maç sonucu kazanır" şeklinde bahis oynadığının tespit edildiği kaydedildi.

Şüphelinin, şahsi kazanç elde etmek amacıyla bireysel anlamda bahis yapmak suretiyle müsabakanın sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğu ifade edildi.

Yazıda, tutuklanan şüpheli Emrah Çelik'in Antalyaspor AŞ'nin ikinci başkanı olduğu, Antalyaspor maçları için bahis yaptığı yönünde bilgilerin bulunduğu aktarılarak, 2019-2024 arasında Antalyaspor futbol takımının oynadığı müsabakalara ilişkin çok sayıda yasal bahis verilerinin olduğu, şüphelinin bu şekilde bahis yapmak suretiyle müsabaka sonuçlarını etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğunun değerlendirildiği aktarıldı.

Tutuklanan şüpheli Yunus Emre Tekoğul'un "Misli" isimli yasal bahis sitesinde üyeliği bulunduğu, bahis oynadığı tarihlerde Sakaryaspor'da futbol oynadığı kaydedilen yazıda, şüphelinin 5 Ekim 2024'te Fatih Karagümrük-Sakaryaspor müsabakasına "maç sonucu rakip kazanır" şeklinde bahis oynadığı anlatıldı.

Yazıda, şüphelinin dijital materyallerinde yapılan incelemelerde, "Holigan bet" isimli yasa dışı bahis sitesi tarafından gönderilmiş mesaj, ilgili bahis sitesine ait kupon, nesine isimli yasal bahis sitesinden üyelere gönderilen mesaj tespit edildiği, WhatsApp'ta Selim Y. isimli kişiyle olan yazışmalarında, "Kazanır mısınız, Manisa kötü, bandırma s****, giricem yarına kadar, gir gir ayarlicaz, biz maçı, eyvallah yunusum, iyi kazandırdınız, ne kadar kazandın, 400, 50 lirası benim, kanka umut bile iniyor maça, kg bas garantile, illaki gol yerim ben" şeklinde mesajlaşma içerikleri tespit edildiği vurgulandı.

Metehan Baltacı'nın telefonundaki konuşmalarda yasa dışı bahis tespiti

Yazıda, tutuklanan şüphelilerden Metehan Baltacı'nın "Nesine" adlı siteye üyeliği olduğu belirtilerek, şu değerlendirme yer aldı:

"Şüphelinin Galatasaray Spor Kulübünde oyuncu olduğu zaman diliminde 27 müsabakaya bahis oynadığı, şüphelinin oynama şekli olarak kendi takımı kazanır ve '2,5 üst gol' olur şeklinde bahis aldığı belirlenmiştir. Şüphelinin dijital materyallerinde yapılan incelemelerde, 2021'e ait WhatsApp mesajında vevobahis isimli yasa dışı bahis sitesinden alındığı değerlendirilen bahis kuponu resmi olduğu anlaşılmıştır. 2024 yılına ait konuşma içeriklerinde Eyüpspor oyuncusu olduğu dönemde ufuk isimli şahsa 'Urfa Eyüp kg' şeklinde kupon önerisinde bulunduğu ve bahis oynanmasına ilişkin mesajlar tespit edilmiştir."

Yazıda, Baltacı'nın "tipo90", "totobo", "holiganbet" isimli yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı adı ve parola ile giriş yaptığı belirtilerek, "Buna göre şüphelinin oynadığı futbol takımından bağımsız olarak şahsi kazanç elde etmek amacıyla bireysel anlamda bahis yapmak suretiyle müsabakanın sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğunun değerlendirildiği" kaydedildi.

Tutuklu şüpheli İzzet Furkan Malak'ın en son 7 Ağustos 2025'te Göztepe Spor Kulübü AŞ'de SGK kaydının bulunduğu, Nesine isimli siteye üye olduğu belirtilen yazıda, Malak'ın 6 Ekim 2023'te Boluspor-Göztepe maçına "2,5 alt" şeklinde bahis oynadığı, dijital materyal incelemelerinde ise bahis oynadığına ilişkin mesajlara ve yasa dışı bahis sitesine ait görsel ve rulet oynandığına ilişkin resimler bulunduğu ifade edildi.

Şüphelinin ifadesinde "Nesine" isimli yasal bahis sitesinde aktif olmadığını, yasa dışı bahis sitelerine üyeliğinin bulunmadığını, Göztepe'nin altyapısında oynarken kendisinin oynamadığı bir maç için Nesine üzerinden çok cüzi bir miktarda bahis oynadığını, bu nedenle 45 gün hak mahrumiyeti aldığını, yasak olduğunu bilmediğini, keyif amaçlı altyapıda oynarken bahis oynadığını, herhangi bir gelir elde etmediğini söylediği de yazıda yer aldı.

Yazıda tutuklanan şüpheli Bartu Kaya hakkında yapılan değerlendirmelerde ise "Amed Sportif Faaliyetler AŞ'de aktif futbolcu olan şüphelinin "Bilyoner" isimli yasal bahis sitesinde üyelik kaydının bulunduğu, Bornova 1877 Sportif AŞ'de oynadığı dönemde 1922 Konyaspor-Bornova 1877 Maçına bahis yaptığı ancak Bilyoner üzerinden gelen verilerde müsabakalara hangi bahsi yaptığının belirtilmediği anlaşıldı." denildi.

Bartu Kaya yasa dışı bahis sitesine üyeliğinin bulunduğunu söyledi

Dijital materyal incelemelerinde, Kaya'nın yasa dışı bahis sitesinde Amedspor'da oynadığı dönemde bir maça "3,5 gol olur" şeklinde bahis oynadığı, yine Orduspor ile Şilespor arasında oynanan müsabakaya ilişkin Ordusporun kazanacağına yönelik bahis oynadığı, ayrıca çok sayıda yasa dışı bahis sitesine yapılmış kupon görsellerinin tespit edildiği belirtildi.

Kaya ifadesinde, "Nesine, Misli ve Bilyoner" sitelerinde üyeliklerinin olduğunu, bu üyelikleri maç izlemek için açtığını, bahse konu sitelerin maç izletebilmesi için kupon yapılması istediğini belirtmesi üzerine bahis yaptığını, "1xbet" gibi yasa dışı bahis sitelerinde üyeliklerinin olduğunu, bunun bahis amaçlı olmadığını, slot oyunları oynamak için açtığını, formasını giydiği kulüplere bahis almadığını belirtti.