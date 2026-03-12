Açık 2.2ºC Ankara
Dubai'de binaya İHA isabet etti

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehri merkezi yakınında bulunan yerleşim alanındaki binaya insansız hava aracının (İHA) düşmesi sonucu hasar meydana geldi.

Dubai'de binaya İHA isabet etti

Dubai Medya Ofisinden yapılan açıklamada, şehir merkezi yakınındaki Dubai Creek Harbour bölgesinde çok katlı bir binaya İHA düştüğü ifade edildi.

Açıklamada, binadakilerin can güvenliğinin sağlanması için tahliye operasyonları yapıldığı bilgisi verildi.

Sivil savunma ekiplerinin binada çıkan küçük çaplı yangını kontrol altına aldığı belirtilen açıklamada, olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

BAE İsrail ABD İran
