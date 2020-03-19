Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Kasımpaşa çıkışa geçti
[Fotoğraf: AA]
Fuat Çapa yönetimindeki Kasımpaşa yükselişini sürdürüyor. Son 4 lig maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan lacivert beyazlılar, düşme hattından kurtulmayı başardı.
Kasımpaşa, son haftalarda aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor. Lacivert beyazlılar, Süper Lig'de son 4 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.
Bu karşılaşmalarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan İstanbul ekibi, düşme hattından kurtulmayı başardı. Fuat Çapa’nın öğrencileri, savunma hattında gösterdikleri performansla da beğeni topladı.
Son 4 haftada rakip fileleri 9 kez sarsan Kasımpaşa, kalesinde ise sadece 1 gol gördü. Lacivert beyazlıların yükselişindeki en önemli pay Oussama Haddadi ve Fode Koita’ya ait.
İki oyuncu 9 golün 8’ine doğrudan katkı yaptı. Kasımpaşa, 26 haftası geride kalan Süper Lig’de 26 puan ile 13’üncü sırada yer alıyor.
Etiketler: Kasımpaşa teknik direktör Fuat ÇapaSon Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 15:43
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