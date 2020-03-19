Kasımpaşa, son haftalarda aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor. Lacivert beyazlılar, Süper Lig'de son 4 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

Bu karşılaşmalarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan İstanbul ekibi, düşme hattından kurtulmayı başardı. Fuat Çapa’nın öğrencileri, savunma hattında gösterdikleri performansla da beğeni topladı.

Son 4 haftada rakip fileleri 9 kez sarsan Kasımpaşa, kalesinde ise sadece 1 gol gördü. Lacivert beyazlıların yükselişindeki en önemli pay Oussama Haddadi ve Fode Koita’ya ait.

İki oyuncu 9 golün 8’ine doğrudan katkı yaptı. Kasımpaşa, 26 haftası geride kalan Süper Lig’de 26 puan ile 13’üncü sırada yer alıyor.