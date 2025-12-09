Çok Bulutlu 7.6ºC Ankara
Ekonomi
TRT Haber 09.12.2025 06:32

Piyasalar, TCMB'nin faiz indirimlerine devam etmesini bekliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın son faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Ekonomistler, politika faizinin 150 baz puan indirilerek yüzde 38 seviyesine çekilmesini bekliyor.

Piyasalar, TCMB'nin faiz indirimlerine devam etmesini bekliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında perşembe günü toplanacak.

Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Ekim ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40,5'ten yüzde 39,5’e indirilmesine karar verilmişti.

Piyasalar, TCMB'nin faiz indirimlerine devam etmesini bekliyor

Beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38'e çekmesini bekliyor.

TCMB'nin 11 Aralık Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 38 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 14'ü politika faizinin 100 baz puan, 17'si 150 baz puan ve 7'si 200 baz puan indirileceğini tahmin etti.

Ekonomistlerin aralık ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 150 baz puan indirilerek yüzde 38'e çekilmesi yönünde oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 37,50 ile yüzde 38,50 arasında yer aldı.

