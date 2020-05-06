Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yönetim kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

Özdemir'in açıklamalarından öne çıkanlar:

- Yaşanan bu süreçten Türk futbolu da haliyle etkilendi. Devletimizin aldığı kararlarla sportif tedbirleri dünyada en hızlı alan ülkelerin başında geliyoruz.

- Futbol ailesi olarak hem dayanışma hem de önlemler konusunda gerekli adımları attık. Devletimizin kararlarına harfiyen uyduğumuz gibi futbola dönüş için sağlık kurulumuz çok önemli bir çalışma gerçekleştirdi.

- Bugünkü toplantıda devletimizin normalleşme planı kapsamında değerlendirmelerde bulunduk. Şimdilik olmak kaydıyla elimizde değişik senaryolarımızında bulunmakla birlikte ertelenen süper lig, 1.2.3. ve amatör ligleri 12-13 ve 14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık. Elimizde 10 farklı senaryo var.

#SONDAKİKA

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir: Şimdilik olmak kaydıyla, ertelenen liglerimizi 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık.https://t.co/AL1ul29WSj pic.twitter.com/u8h9OuGXDm — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 6, 2020

- Devletimizin desteğiyle sezonu tamamlamayı hedefliyoruz. Liglerimizi temmuzda tamamlayacağız. Kupaları sahada vereceğiz. Ağustosta da Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacağız.

- Bundan sonraki atılacak adımlar Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulu'nun verdiği kararları TFF sağlık kuruluşlarımız ile değerlendirerek karara varacağız ve bunu bülten halinde kulüplerimize bildireceğiz. Maçların nasıl oynanacağına Bilim Kurulu karar verecek.

- Bugüne kadar bir haftayı seyircisiz oynadık. Gördük ki bundan sonraki maçlar da seyircisiz oynanacak.