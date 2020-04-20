Haber Giriş: Kaynak: AA
Ekvador'da COVID-19'dan 86 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Latin Amerika'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Ekvador'da 86 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.
Telesur TV'nin haberine göre, birçoğu Guayas eyaletinin başkenti Guayaquil'de olmak üzere 86 sağlık çalışanı virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Ekvador Doktorlar Enstitüsü Başkanı Wilson Tenorio, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isimlerini açıklayarak sağlık personelinin daha fazla korunması gerektiğini söyledi.
Ülkede COVID-19 salgınının "merkez üssü" olarak nitelenen Guayaquil'de 700 sağlık çalışanının virüse yakalandığını belirten Tenorio, kısıtlı şartlar altında mücadele veren ve yeterli ekipmanları bulunmayan sağlık çalışanlarına destek istedi.
Nüfusu 16 milyonu aşan Ekvador'da şimdiye kadar 474 kişinin hayatına mal olan COVID-19, 9 bin 468 kişide görüldü.
Etiketler: sağlık çalışanı koronavirüsSon Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 00:14
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