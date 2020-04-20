Sağlık Bakanı Ekrem Ali et-Tum, yaptığı açıklamada, başkent Hartum'da son 24 saatte 26 yeni vaka tespit edildiğini, 2 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Bakan Tum, 8 kişinin de COVID-19'u yendiğini söyledi.

Son veriler ışığında salgında şu ana kadar 12 kişi yaşamını yitirirken vaka sayısı da 92'ye ulaştı.

Sudan hükümeti, cumartesi günü başkent Hartum'da 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Şehirde, belirli saatlerde market, eczane, fırın ve akaryakıt istasyonu gibi iş yerleri açık tutuluyor.