Haber Giriş: Kaynak: AA
Gana'da COVID-19 testleri insansız hava araçlarıyla taşınıyor
Batı Afrika ülkelerinden Gana'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadelede insansız hava araçları kullanılıyor.
Yerel medyada çıkan haberlere göre, kırsal bölgelerde yapılan COVID-19 testlerinin daha hızlı şekilde tamamlanabilmesi için insansız hava araçları kullanılmaya başlandı.
Başkent Akra ve ülkenin en büyük 2'nci şehri Kumasi'nin kırsal bölgelerindeki yaklaşık bin sağlık merkezinde yapılan COVID-19 testleri insansız hava araçlarıyla merkezdeki hastanelere getirilerek inceleniyor.
İnsansız hava araçları Gana'dan başka Ruanda gibi bazı Afrika ülkelerinde kan, aşı ve tıbbi malzemelerin taşınması için kullanılıyor.
Gana'da bin 42 kişide virüs tespit edilirken COVID-19 nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 koronavirüs salgını GanaSon Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 15:56
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