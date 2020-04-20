Yerel medyada çıkan haberlere göre, kırsal bölgelerde yapılan COVID-19 testlerinin daha hızlı şekilde tamamlanabilmesi için insansız hava araçları kullanılmaya başlandı.

Başkent Akra ve ülkenin en büyük 2'nci şehri Kumasi'nin kırsal bölgelerindeki yaklaşık bin sağlık merkezinde yapılan COVID-19 testleri insansız hava araçlarıyla merkezdeki hastanelere getirilerek inceleniyor.

İnsansız hava araçları Gana'dan başka Ruanda gibi bazı Afrika ülkelerinde kan, aşı ve tıbbi malzemelerin taşınması için kullanılıyor.

Gana'da bin 42 kişide virüs tespit edilirken COVID-19 nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti.