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İran'da belediye başkanı koronavirüse yakalandı
İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinin merkez şehri Ahvaz'ın Belediye Başkanı Musa Şairi yeni tip koronavirüse (COVID-19) yakalandı.
Fars Haber Ajansına göre, Ahvaz Belediye Başkanı Şairi'nin COVID-19 testi pozitif çıktı.
Şairi'nin evinde karantinada olduğu ve tedavi gördüğü belirtildi.
Çin'den dünyaya yayılan COVID-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.
İran'da bugün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 6 bin 486'ya, vaka sayısı ise 103 bin 135'e ulaştı.
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