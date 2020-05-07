Fars Haber Ajansına göre, Ahvaz Belediye Başkanı Şairi'nin COVID-19 testi pozitif çıktı.

Şairi'nin evinde karantinada olduğu ve tedavi gördüğü belirtildi.

Çin'den dünyaya yayılan COVID-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da bugün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 6 bin 486'ya, vaka sayısı ise 103 bin 135'e ulaştı.