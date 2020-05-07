Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore'de yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı alınan önlemler çerçevesinde son birkaç aydır kapalı olan okulları bu ay yeniden açmak için hazırlıklar devam ederken, kaygılı ebeveynler okulların açılış tarihinin ertelenmesini talep ediyor.

Ülkede bazı veliler, akademik programdaki aksamayı telafi edeceği düşüncesiyle duyuruyu memnuniyetle karşılarken, bazıları ise sınıflarda karantina önlemlerinin ne kadar etkili şekilde uygulanacağı konusunda endişe duyuyor.

Güney Kore Devlet Başkanlığı (Mavi Ev) resmi internet sitesinde yer alan imza kampanyası sayfasında, "okulların açılması" ve "okula gitme" anahtar kelimeleri arandığında, hükümetten okulların açılış tarihlerini yeniden değerlendirmesini talep eden yaklaşık 30 ayrı imza kampanyasının başlatıldığı görüldü.

Okullarda devam zorunluluğu olmamasını talep eden bazı veliler, ebeveynlerin çocuklarını okula gönderip göndermemekte serbest bırakılmasını istedi.

"İmza kampanyası paşlatıldı"

4 Mayıs tarihli, 20 binden fazla imza alan bir kampanyada, "gündem çocukların hayatıyla ilgili olduğu için velilere bir seçenek sunulması gerektiği" belirtilirken, hükümete, velilere çocuklarını okula göndermeye mecbur kalmaması için esnek politika uygulaması çağrısı yapıldı.

14 binden fazla imza alan diğer bir kampanyada da alt sınıflardaki yaşı küçük öğrenciler için okulların bu ay açılmasının yeniden gözden geçirilmesi talep edilerek, "Onlar maske takabilen ancak arkadaşları sıcak hava nedeniyle maskeleri çıkarmaya başladıktan sonra onları takmak istemeyecek çocuklar" ifadesi kullanıldı.

Öğrencilerin geçen aydan bu yana internet üzerinden eğitim gördüğü ülkede, kademeli açılış planı kapsamında, lise son sınıf öğrencileri 13 Mayıs'ta okula dönerken, diğer tüm sınıf öğrencileri de 1 Haziran'a kadar okullarda ders başı yapacak.

Güney Kore'de bugüne kadar 10 bin 810 kişide yeni tip koronavirüse rastlanırken, virüs nedeniyle 256 kişi hayatını kaybetti.