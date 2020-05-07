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Ruanda'da sel: 55 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ruanda'da şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 55 kişi hayatını kaybetti.
The New Times'ın haberine göre, selin etkili olduğu 6 vilayette 5 köprü yıkıldı, 91 ev sular altında kaldı.
Hükümet, 55 kişinin hayatını kaybettiğini ve mağdur ailelere yönelik yardım çalışması başlatıldığını açıkladı.
Ülkede martta başlayan yağmur sezonunun ay sonuna kadar sürmesi bekleniyor.
Etiketler: Ruanda sel afrika'da selSon Güncelleme: 7 Mayıs 2020 Perşembe 17:22
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