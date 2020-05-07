Haber Giriş: Kaynak: AA
YTB desteğiyle İngiltere'deki Türklere gıda yardımı
[Fotoğraf: AA]
İngiltere Kahramanmaraşlılar Eğitim ve Kültür Derneği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) desteğiyle, işini kaybeden veya evden çıkamayan Türk vatandaşlarına gıda yardımında bulunuyor.
Kendi üyelerinden topladıkları bağışlarla yardımlara başlayan Kahramanmaraşlılar Eğitim ve Kültür Derneği, YTB'den aldığı destekle çalışmalarını daha da yaygınlaştırdı.
Haftada 50 gıda ve hijyen paketi dağıtılırken, ihtiyaç sahiplerinin kira, elektrik ve su faturalarının ödenmesi de sağlanıyor.
İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan ve 16 Nisan'da uzatılan kısmi karantina kapsamında sokağa çıkışlar kısıtlanırken, sadece marketler, eczaneler ile paket servisi yapan restoranlar hizmet verebiliyor.
Covid-19 kaynaklı can kayıplarında Avrupa'da ilk sıraya yükselen İngiltere'de şu ana kadar 30 bin 76 kişi hayatını kaybetti. Bu kişiler arasında 50 Türk vatandaşı da bulunuyor.
Etiketler: YTB salgın pandemi koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 7 Mayıs 2020 Perşembe 17:17
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