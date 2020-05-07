Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 704'e çıktı.

Vaka sayısının bin 609 artarak 27 bin 634'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı da 971 kişi artarak 17 bin 781'e ulaştı.

Meksika'da ilk COVID-19 vakası 28 Şubat'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta görülmüştü.