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Meksika'da 197 kişi daha hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters]
Meksika'da koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 197 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 704'e çıktı.
Vaka sayısının bin 609 artarak 27 bin 634'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı da 971 kişi artarak 17 bin 781'e ulaştı.
Meksika'da ilk COVID-19 vakası 28 Şubat'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta görülmüştü.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 koronavirüs salgını meksikaSon Güncelleme: 7 Mayıs 2020 Perşembe 16:32
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