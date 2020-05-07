İran destekli Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberine göre, koalisyon güçlerinin Hacce vilayetine bağlı Abes ilçesi açıklarında bulunan savaş gemilerine düzenlediği bombardımanlar sırasında aralarında bir çocuğun da bulunduğu 4 sivil yaşamını yitirdi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Yemen'de daha önce koalisyon güçleri tarafından "yanlışlıkla" sivillerin hedef alındığı saldırılar gerçekleştirildiği biliniyor.

Koalisyon güçleri ateşkes ilan etmişti

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, mart sonunda yayımladığı yazılı açıklamada, özellikle Yemen'in Marib kenti ve çevresindeki askeri faaliyetlerin devam etmesinden endişe duyduklarını belirtmiş, çatışan taraflara düşmanlığın sona erdirilmesi ve ülke çapında ateşkes sağlanması için elverişli ortam oluşturulması çağrısında bulunmuştu.

Koalisyon güçleri de yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle 9 Nisan Perşembe'den itibaren tek taraflı olarak 2 haftalık ateşkes ilan etmişti.

BM'nin talebi üzerine koalisyon güçleri, tek taraflı ilan ettikleri ateşkesi 25 Nisan'da bir ay daha uzatmıştı.

Yemen'de ilan edilen ateşkese rağmen hükümet güçleri ile Husiler, birbirleriyle çatışmaya ve karşılıklı suçlamalarına devam etmişti.