Haber Giriş: Kaynak: AA
TİKA'dan Arakanlı Müslümanlara gıda yardımı
[Fotoğraf: AA]
TİKA'dan Arakanlı Müslümanlara, ramazan dolayısıyla çeşitli gıda malzemelerinden oluşan 70 tonluk yardım ulaştırıldı.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arakanlı Müslümanlara temel gıda yardımında bulundu.
TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Myanmar'daki zulümden kaçarak Bangladeş'teki kamplarda hayatını sürdürmek zorunda kalan Arakanlı Müslümanlara, çeşitli gıda malzemelerinden oluşan 70 tonluk yardım ulaştırıldı.
TİKA görevlilerinden gıda kolilerini teslim alan Arakanlılar, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.
[Fotoğraf: AA]
TİKA, ramazan ayının başında da Arakanlı mültecilere 5 bin kolilik temizlik malzemesi dağıtmıştı.
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