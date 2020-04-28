Peru basınında çıkan haberlere göre, başkent Lima yakınlarındaki Miguel Castro hapishanesinde ilaç eksikliği ve Kovid-19'a karşı alınan önlemlerin yetersiz olduğu gerekçesiyle isyan çıktı.

Ulusal Cezaevi Enstitüsünden (INPE) yapılan açıklamada, isyana müdahale edilmesi için 200 polisin görevlendirildiği ve ayaklanmanın kontrol altına alındığı belirtildi. Mahkumların yatakları ve minderleri ateşe verdikleri, ardından çatıya çıktıkları kaydedildi.

Olaylarda 9 mahkum ölürken, 60 gardiyan ve 5 polis yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Peru hükümeti geçen ay Kovid-19 tedbirleri kapsamında 3 bin mahkumun yararlanabileceği bir af ilan etmişti. Söz konusu aftan, hamileler, üç yaşından küçük çocukları olan anneler, 60 yaş üstü yetişkinler ve dört yıldan az ceza alan mahkumların yararlanacağı belirtilmişti.