Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Bölge Ofisinden yapılan açıklamada, COVID-19'un kontrol altına alınması için tedbirlerin başarısız olması durumunda Afrika'da 29-44 milyon kişinin hastalığa yakalanabileceği ve 83-190 bin kişinin ölebileceği belirtildi.

Bu rakamların tahmin modeline dayalı bir araştırmada belirlendiği kaydedilen açıklamada, DSÖ Afrika Bölge Direktörü Matshidiso Moeti'nin "Bölgedeki birçok hükümet tarafından proaktif yaklaşım benimsenmezse Kovid-19 gelecek birkaç yılda hayatımızın bir demirbaşı olabilir.

Test yapmak, iz sürmek, tecrit ve tedavi etmemiz gerekiyor." çağrısına yer verildi.

Afrika kıtasında Kovid-19 görülen kişi sayısı 51 bin 698'e yükselirken vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Nijerya, Gana, Kamerun ve Gine oldu.