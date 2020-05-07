Haber Giriş: Kaynak: AA
Pentagon, COVID-19'dan tedavi görenleri askere almayacak
[Fotoğraf: AA]
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hastanelerde tedavi edilen kişilerin askere alma sürecinde elenmesi kararı aldı.
Amerikan basınına sızan genelge taslağında, COVID-19 testi pozitif çıkanların kalıcı bir şekilde askere alınmayacağı ifade ediliyordu.
Ancak Pentagon, yeni bir açıklama ile sızdırılan metnin gerçek olduğunu fakat güncellendiğini bildirildi.
Açıklamada, COVID-19 tanısı konulmuş ancak hastanede tedavi görmesine gerek kalmamış kişilerin 28 günlük izolasyon sürecinden sonra askerlik başvurularının "yeterli" kabul edileceği aktarıldı.
Hastanede tedavi gören kişilerin ise "COVID-19 hastalığının kalıcı etkilerinin henüz bilinmemesinden dolayı" askere alma sürecinden kalıcı olarak eleneceği kaydedildi.
Açıklamada, bu durumdaki kişilere de Kuvvet Komutanlıklarının bazı ek değerlendirme ve tetkiklerle muafiyet sağlayabileceği ifade edildi.
Etiketler: Pentagon koronavirüsSon Güncelleme: 7 Mayıs 2020 Perşembe 20:51
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