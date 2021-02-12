Kristeligt Dagblad gazetesinde yer alan haberde, "COVID-19’a karşı güçlü bir silah olması" beklenen aşının, bu ay itibariyle insanlar üzerinde denenmeye başlanmasının beklendiği açıklandı.

Kopenhag Üniversitesinin COVID-19 aşı geliştirme ekibinde yer alan Mısır asıllı Profesör Ali Salanti, aşıdan beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.

Beklentileri karşılaması için 3 ay gerekli

Geliştirdikleri aşının, virüsün mutasyonlarına karşı daha iyi koruma sağlamasını beklediğini aktaran Salanti, 3 ay sonra aşının beklentileri karşılayıp karşılamayacağının belli olacağını vurguladı.

Kopenhag Üniversitesi ve Ali Salanti’nin kurucuları arasında yer aldığı AdaptVac şirketi tarafından üzerinde çalışılan aşının hayvanlar üzerinde yapılan testleri Aralık 2020'de tamamlanmıştı.