8 Aralık 2020'de, İngiltere'de emekli bir tezgahtar, küresel bir aşı kampanyasına dönüşecek olan süreçte ilk aşıyı yaptırdı.

Sonraki 12 ay boyunca, dünya çapında 4,3 milyardan fazla insan aşı için sıraya girdi.

Yeni modelleme çalışmasına öncülük eden Imperial College London'dan Oliver Watson, çabanın, süregelen eşitsizliklerle gölgelenmesine rağmen, ölümleri büyük ölçüde engellediğini söyledi.

Watson, "Koronavirüsle savaşmak için aşılar mevcut olmasaydı sonuç hakkında Felaket akla gelen ilk kelime olurdu. Bulgular, bu aşılara sahip olmasaydık pandeminin ne kadar kötü olabileceğini ölçtü" dedi.

Araştırmacılar, aşıların Hindistan'da 4,2 milyon, ABD'de 1,9 milyon, Brezilya'da 1 milyon, Fransa'da 631 bin ve İngiltere'de 507 bin COVID-19 ölümünü önlediğini tahmin ediyor.

Araştırma için 185 ülkeden elde edilen veriler kullanıldı.

Lancet Bulaşıcı Hastalıklar dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, Dünya Sağlık Örgütü'nün 2021 yılı sonuna kadar yüzde 40 aşılama kapsamı hedefine ulaşılmış olsaydı, ek 600 bin ölüm önlenebilirdi.