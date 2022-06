Geçen Nisan ayında Twitter, platformda yayınlanan her videoya metin altyazıları sağlamak için bir 'CC' düğmesini test etmeye başladığını doğruladı.

Şirket, Twitter'ın bu yararlı özelliğin artık herkes için mevcut olduğunu resmen açıklamasıyla plan gerçeğe dönüştü.

Hem IOS hem de Android kullanıcıları, yeni uygulamadan faydalanabilecek.

The choice is now yours: the closed caption toggle is now available for everyone on iOS and Android!



Tap the “CC” button on videos with available captions to turn the captions off/on. https://t.co/GceKv68wvi