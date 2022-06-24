Başkent Bogota'daki Ulusal Seçim Konseyi (CNE) konferans salonunda düzenlenen törende, Petro, mazbatasını CNE Başkanı Cesar Augusto Abreo'dan teslim aldı.

Augusto, Petro'nun seçimde, 11 milyon 292 bin 758 oy aldığını belirterek, "Nesillerce takip edilen ve değişimlerden doğan yeni tarihsel bir aşamada, ülkemizin kaderinden sorumlu olacak iki ana kişiye sizlerin önünde güvenle mazbatalarını takdim ediyoruz." ifadesini kullandı.

Petro, burada yaptığı konuşmada, seçimleri başarılı ve güvenli şekilde gerçekleştiren CNE'ye teşekkür ederek, "Kolombiya'da değişim dönemi başlıyor. Ülkenin dönüşümü ve inşası için eski Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe'yi diyaloğa davet ediyorum." dedi.

Ülkenin ilk Afrika kökenli kadın başkan yardımcılığını kazanan Marquez de mazbatasını almasının ardından konuşmasında, desteğinden ötürü Kolombiyalılara ve ailesine teşekkür etti.

Petro, Duque ile bir araya geldi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque, seçilmiş Cumhurbaşkanı Petro'yu Narino Sarayı'nda kabul etti.

Duque, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Petro ile görüşme fotoğraflarını paylaşarak, "Gustavo Petro ile uyumlu, kurumsal ve şeffaf bir toplantı gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığından iki liderin konuşmasına ilişkin detaylar paylaşılmadı.

Kolombiya'da 19 Haziran'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda Tarihsel Pakt Koalisyonunun solcu adayı Petro, yüzde 50,46 ile ülkenin 60. Cumhurbaşkanı olmaya hak kazanmıştı.