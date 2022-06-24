Bilim insanları, Guadeloupe'deki bir bataklıkta, insan kirpikleri büyüklüğünde beyaz filamentler şeklinde dünyanın bilinen en büyük bakterisini keşfetti.

Yaklaşık 1 cm uzunluğundaki garip organizma, Thiomargarita magnifica isminde ve bilinen tüm diğer dev bakterilerden kabaca 50 kat daha büyük.

Çıplak gözle görülebilen ilk bakteri olan tür, sığ tropikal deniz bataklıklarında çürüyen mangrov yapraklarının yüzeylerinde ince beyaz ipliklerde keşfedildi.

Keşif bir sürprizdi çünkü hücre metabolizması modellerine göre bakteriler bu kadar büyümemeli.

Daha önce bilim adamları, yeni türlerden yaklaşık 100 kat daha küçük bir olası üst boyut sınırı önermişti.

Çalışmanın yazarlarından Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı'ndan bir bilim insanı olan Jean-Marie Volland, bakterinin boyutu hakkında, “Bağlam içine koymak gerekirse, Everest Dağı kadar uzun bir insanla karşılaşan bir insan gibi" dedi.