Muhabir Costas Stamou, ERT'nin haber programı Syndeseis'de “Bu çok karmaşık bir şey değil… özel bir tüpe bile ihtiyacınız yok, balkonlar için kullandığınız bir hortum bile yeterli” dedi.

Yöntemi gösterdikten sonra, bir araba tamircisi, içindekileri çalmak için bir arabanın yakıt deposunun nerede delinebileceğini gösterdi.

Twitter'da bir kullanıcı yayını paylaşarak, "Beyler aklınız yerinde mi? İnsanlara benzin çalmakla ilgili ipuçları mı veriyorsunuz?” yorumunu yaptı.

Bir başka kullanıcı da haberle dalga geçerek "Benzini kolayca çalmanın iki yolu üzerine eğitimden sonra, ERT şimdi kilitlerin nasıl açılacağı ve cüzdanların nasıl çalınacağı konusunda yeni nasıl yapılır'lar hazırlıyor" dedi.

Yunan hiciv sitesi Luben tarafından tiye alınan bir video 170 binden fazla kez izlendi.